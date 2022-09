La historia que vamos a contarles a continuación parece el argumento de una película de Navidad, pero no, ha ocurrido en la vida real en Cádiz.

Todo se remonta a hace unos días cuando una familia puso un post en Facebook en el que explicaba que había perdido los 700 euros que acababa de cobrar por la prestación por desempleo. Al retirar el dinero del banco lo habían metido en un sobre y, tras una ajetreada mañana en la que no pararon de hacer recados, se dieron cuenta de que habían perdido el sobre.

Pese a salir a buscarlo a la calle, no hubo suerte, y acudieron a denunciarlo a la Policía.

La pérdida del dinero llegaba en el peor momento: con las Navidades a la vuelta de la esquina, la pareja en paro y con dos niños pequeños, uno de siete años y otro de apenas 20 días, según recoge el Diario de Cádiz.

"Sé que es difícil por no decir prácticamente imposible que aparezca pero agradecería muchísimo si lo han encontrado o tienen conocimiento de la persona que lo encontró se pongan en contacto con nosotros por favor. Solo en el alquiler se nos van 400€ por no hablar de las fechas que son y con dos niños pequeños, una con 7 añitos y el chico no llega ni a los 20 días. Nos hace mucha falta sino no me molestaría en publicarlo, la verdad", escribía la mujer en Facebook.

La reacción no se hizo esperar, el comentario empezó a ser compartido por los usuarios y el sobre, con todo el dinero, apareció. La persona que lo encontró se puso en contacto de manera anónima con la familia y les devolvió la ilusión.

(Debido a que el sobre ha aparecido, desde Antena 3 Noticias hemos decidido borrar el teléfono que la familia facilitó en un inicio).