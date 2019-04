Un avión de pasajeros se estrella en México y todos los pasajeros sobreviven

DE LA COMPAÑÍA AEROMÉXICO

Un avión de la aerolínea Aeroméxico con 101 pasajeros a bordo se ha estrellado en las inmediaciones Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, en el norte de México. El Gobernador ha confirmado que no hay víctimas mortales. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que no hay españoles entre los pasajeros, no obstante, las fuentes no descartan todavía que pueda haber personas de nacionalidad española entre las 103 que viajaban.