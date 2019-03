Trump 'forzará' a México a pagar el muro con un impuesto del 20% sobre las importaciones procedentes de ese país

SEGÚN ADELANTA EL PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, describió a los periodistas a bordo del Air Force One esa medida como una decisión ya tomada por Donald Trump. No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.