"La reducción del gasto no la he notado, no he notado la diferencia"

El Gobierno asegura que el sacrificio ha valido la pena. Se han ahorrado 100 millones de euros al mes, aunque la cifra está lejos de los 1.400 millones que calcularon al principio. Los ecologistas también aplauden la medida: aseguran que levantar el pie del acelerador reduce la contaminación.

Según el Ejecutivo también ha mejorado la seguridad vial. Unos argumentos que rebaten las asociaciones de automovilistas.

Además aseguran que el ahorro, es a causa de la crisis, porque se utilizan menos los vehículos privados. Una opinión que comparten los dueños de las estaciones de servicio.

La limitación ha vaciado las autopistas, que además arrastran una grave crisis desde hace cuatro años. Y no ven una correlación entre el número de muertos y el descenso de la velocidad. En cambio sí ven un aumento en el número de multas por exceso de velocidad.

La mayoría de los conductores cree que no han ahorrado en combustible. "El gasto no lo he notado, no he notado la diferencia" o

"los vehículos de gama media-alta no ahorramos, sino que gastamos más" son sólo algunas de las opiniones negativas. El ahorro en carburante se ha traducido en más horas en la carretera y muchos consideran que la prohibición ha tenido un efecto narcótico en sus viajes.

"Ir a 110km/h es un castigo, si es que además se duerme uno", "es lamentable tener que hacer tres horas para dos kilómetros" comentan otros. Han pasado casi cuatro meses desde que se aprobó la normativa y muchos automovilistas tienen la percepción de que no se está cumpliendo.

"Pues es que creo que no la cumple nadie. No sé si va a ser efectiva o no. Porque ahora vengo yo por la carretera y la gente sigue yendo a 120, 130 o 140". La norma también tiene sus defensores."Hay que ir más tranquilo" o "me parece bien porque es más seguro", piensan otros. La prórroga de la limitación a ciento diez no será bien recibida por todos los conductores.