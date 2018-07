Multado con 200 euros por ir demasiado despacio

Jesús Llorens relata como "En febrero nos llegó una multa a nombre de mi hijo por circulación anormalmente reducida en la avenida del Cid, y al principio no sabíamos a qué se refería. Luego nos dimos cuenta de que era un día que conducía yo, lo notifiqué y ahora, cuatro meses después, nos ha llegado la multa dirigida al conductor adecuado".



Llorens cuenta que le obligan a pagar 200 euros, que en realidad son 100 con el descuento del 50%. Ccirculaba una mañana por el túnel de la avenida del Cid en Valencia, donde Llorens cree que hay un radar. "Al pasar por ahí no iba a más de 35 o 40 kilómetros por hora, porque intentaba no pasar de los 50 kilómetros por hora porque sospecho que ahí hay un radar".

El radar le capturó, aunque la multa no fue notificada en el primer momento, por eso ahora la ha recurrido y espera que le devuelvan el dinero por lo que el considera un claro error.