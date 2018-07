La iluminación en los coches, asignatura pendiente de los conductores españoles

Todavía hay quien avisa, con mucha amabilidad, a otros automovilistas para que apaguen las luces durante el día. No saben que encenderlas es una de las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico.

Mantener encendidas las luces de cruce del vehículo durante todo el día evitaría hasta un 10% de los fallecidos por accidentes múltiples, según estudios de la Unión Europea. Expertos en seguridad vial sostienen que el tema de la iluminación es una de las principales asignaturas pendientes de los conductores.

Principales errores: encenderlas tarde o desconocer la obligatoriedad en determinadas circunstancias. Otro error: no encendemos para ver, sino para ser vistos. Posición y cruce: es recomendable llevarlas encendidas siempre.

Atención a los coches de colores oscuros. Otro error: las antinieblas. Prevenir el deslumbramiento de un vehículo con las luces largas. Los expertos en seguridad vial confirman que se nos ve menos de lo que deberíamos.

Desconocimiento: creemos que las luces son sólo para ver, pero no. Infrautilizamos los sistemas de iluminación de los vehículos. Amanece en un día con niebla y la diferencia entre circular con luces o no es abismal. El principal error de los conductores es creer que sólo sirven para alumbrar cuándo también y, sobre todo, la iluminación se utiliza para ser vistos. Con las luces encendidas, un vehículo oscuro se vería 170 metros antes que otro que no las lleve.

La DGT recomienda encender las luces siempre. Mensaje que ya lanzó la plataforma 'Ponle Freno' de Antena 3 en su campaña 'Pon las luces, déjate ver', hace 5 años. Esta iniciativa reduciría un 10% los fallecidos en accidentes múltiples.