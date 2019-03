La DGT ha puesto ya en marcha su campaña de Navidad, que este año se basa en dos ejes fundamentales: el alcohol y la velocidad asociada a las prisas, dos factores concurrentes en estas fechas.

El lema central de la campaña es 'No hagas que te esperen toda la vida'. En uno de los spots, el alcohol es la causa de que un hombre no llegue a su casa donde su mujer le espera, tras su cena de empresa. En el otro, son dos niños los que esperan a la puerta del colegio a una madre que no llega.

La emisión de estos anuncios complementa la campaña de intensificación de controles de alcoholemia que los agentes de la DGT están realizando durante toda la semana, con motivo de las comidas y cenas de empresa por las fiestas navideñas.