'The New York Times' retrata la práctica de trabajar sin cobrar en España

La crisis en España vuelve a las páginas de 'The New York Times', esta vez haciéndose eco de una práctica "cada vez más común en España": trabajar sin cobrar.

Según el diario estadounidense, en España hay pocas alternativas cuando una empresa se ve inmersa en problemas financieros y el miedo a perder el empleo hace que los trabajadores no abandonen su puesto a pesar de no estar cobrando las nóminas.

"Con una oferta laboral escasa, los trabajadores prefieren seguir en su empleo con un sueldo a cuentagotas", dice el periódico. "Cobrar por el trabajo que haces ya no es algo con lo que puedas contar en España, un país que atraviesa su cuarto año de crisis económica".

Y para retratar este problema, el diario cuenta la historia de Ana María o de Daniel. La primera, empleada de una empresa de cerámica. El segundo, conductor de autobuses. Ambos son el reflejo de una problemática que afecta tanto al sector privado como al público.

"Antes de la crisis, un trabajador podía dejar pasar un mes, pero luego se iba a otro sitio. Ahora no hay opción: no hay a dónde ir y están asustados. Tienen miedo hasta de quejarse", apunta José Francisco Perez, un abogado al que el medio consultó sobre este asunto.

No es la primera vez que 'The New York Times' pone su mirada en España. Ya lo hizo con el drama de los desahucios, y con un reportaje fotográfico sobre la crisis y el hambre.