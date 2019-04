Teresa Fernández de la Vega

UN CAFÉ CON SUSANNA

Sobre las declaraciones de Pablo Echenique, portavoz de Podemos, y los motivos por los que no va a hacer huelga el 8M en base al trabajo ineludible que tiene previsto para realizar el 8M, Fernández de la Vega ha apuntado que respeta su posición “pero no la comparto. Es su decisión y eso no quita importancia a lo que hacemos un día como hoy”.

Su actividad a lo largo del 8M va a ser de reivindicación y conmemoración. Su intención es trabajar por las mujeres en África en la asociación ‘Mujeres por África’ y recuerda que, en su opinión, el motor de la sociedad reside en las mujers”.