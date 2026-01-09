Tecnología
Salvan la pierna a un niño con un tumor óseo gracias a la tecnología 3D
La intervención permitió extirpar por completo un sarcoma y reconstruir el fémur mediante una cirugía de alta precisión.
Un equipo médico del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha conseguido conservar la pierna de un niño de siete años afectado por un tumor óseo utilizando técnicas quirúrgicas avanzadas y un injerto procedente de una tibia de un donante adulto.
El menor fue ingresado tras ser operado previamente por una fractura que finalmente se diagnosticó como osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo poco frecuente que suele aparecer en niños y adolescentes y que provoca un crecimiento descontrolado de las células del hueso.
Dado que llevaba dos clavos intramedulares cuya extracción podía diseminar células tumorales, los cirujanos optaron por una estrategia destinada a conservar la extremidad en lugar de amputarla. La intervención, de gran complejidad, se realizó en un quirófano híbrido con el apoyo de tecnología de planificación en 3D, navegación por infrarrojos y realidad mixta para garantizar precisión y seguridad.
Antes de la cirugía, la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D del hospital generó un modelo digital del fémur del niño, lo que permitió ensayar el procedimiento y diseñar guías de corte personalizadas que ayudaron a extirpar el tumor sin dañar tejido sano.
Tras la extirpación del tumor, el equipo reconstruyó el hueso afectado con la tibia de un donante adulto obtenida del Banco de Huesos del propio centro. El niño evoluciona favorablemente tras la operación y continuará con su tratamiento oncológico para combatir la enfermedad.
