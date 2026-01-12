Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Reino Unido investiga a X por la creación de imágenes sexualizadas de Grok, su IA

El Gobierno británico también pondrá en vigor esta semana una ley que penaliza la creación de imágenes íntimas no consensuadas.

A la izquierda, una bandera de Reino Unido, a la derecha, el logotipo de Grok, la IA de X

A la izquierda, una bandera de Reino Unido, a la derecha, el logotipo de Grok, la IA de XEuropa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

El Reino Unido investiga a X, la antigua Twitter, por la creación de imágenes sexualizadas por parte de Grok, su inteligencia artificial. La decisión se ha tomado después de que varios usuarios denuciaran la creación y difusión de imágenes falsas de personas desnudas incluidas menores de edad.

En consecuencia, Reino Unido pondrá en vigor esta semana una ley que penaliza la creación de imágenes íntimas no consensuadas, según ha indicado la ministra de Tecnología, Liz Kendall, al Parlamento este lunes, después de que el regulador Ofcom comenzara una investigación sobre la X de Elon Musk.

Kendall ha añadido que la ley ilegalizaría que las empresas aportasen herramientas diseñadas para la creación de dichas imágenes.

Afirma que las medidas tomadas por X la semana pasada para limitar el acceso a la función de creación de imágenes sólo a los suscriptores de pago no han sido suficientes.

"No son imágenes inofensivas. Son armas de abuso, dirigidas desproporcionadamente a mujeres y niñas", ha declarado ante el parlamento.

Kendall también subraya que el Gobierno revisará su decisión de seguir utilizando X como medio de comunicación.

España pide a la Fiscalía investigar a Grok

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expuso en un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado la semana pasada que la inteligencia podría estar cometiendo un delito de difusión de violencia sexual contra la infancia. Todo ello a petición del usuario, según han explicado fuentes del departamento de la ministra.

"Grok es un asistente de inteligencia artificial que ayuda a completar tareas, como responder preguntas, resolver problemas y realizar lluvias de ideas", así define la red social 'X' su asistente de IA. Aunque, debido a las supuestas malas prácticas, el Gobierno pidió a la Fiscalía que la investigue.

Para el Gobierno, este tipo de prácticas vulneran gravemente la dignidad, intimidad y derechos fundamentales de los niños. Según indica el artículo 189 del Código Penal, se trata de "una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil", además de un delito como la integridad moral, tal como el artículo 173.

Nueva ley sobre los derechos de los menores

El pasado mes de noviembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de protección de los menores en entornos digitales. Con esta nueva ley, el Gobierno quiere preservar y garantizar los derechos de los menores en este espacio, además de la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados a su edad.

