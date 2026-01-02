¿Qué puede, y qué no puede, predecir la inteligencia artificial en 2026?

¿Quién ganará el próximo Mundial? ¿Habrá elecciones generales en 2026? ¿Se repetirá un gran apagón? La inteligencia artificial responde a todo… o al menos lo intenta. Basta con hacerle una pregunta para que ofrezca porcentajes, escenarios y predicciones que, a simple vista, parecen certeras. Pero ¿hasta qué punto acierta realmente?

En la calle, muchos confían en esas respuestas. Algunos coinciden con la IA cuando pronostica una victoria de España en el Mundial, otros respiran aliviados cuando asegura que la posibilidad de otro apagón es "muy baja". Incluso se atreve a calcular que la probabilidad de elecciones generales en 2026 estaría entre el 30% y el 40%.

Sin embargo, no hay magia ni bola de cristal detrás de esas cifras. Así lo explica Sergio Álvarez-Teleña, CEO de SciTheWorld, con quien hemos hablado para entender cómo funciona realmente este tipo de tecnología. "Esa respuesta va a depender de cómo le hayamos hablado y de lo que haya leído antes", aclara. Es decir, la IA no predice el futuro, sino que construye respuestas a partir de los datos disponibles y de las conversaciones previas que ha acumulado.

La clave está en que aprende de patrones, no de certezas. Analiza millones de textos, opiniones y comportamientos pasados, y los combina con lo que el propio usuario le va pidiendo. "No hay matemáticas ni conocimiento del mañana", insisten los expertos. Por eso, cuando se le pide algo completamente aleatorio, como un número ganador de la lotería, la probabilidad de acierto es prácticamente cero.

La inteligencia artificial puede ser útil para ordenar información, plantear escenarios o resumir tendencias, pero no sustituye al análisis experto, especialmente en cuestiones críticas como emergencias, decisiones políticas o fenómenos meteorológicos extremos. Para eso, recuerdan, siguen siendo imprescindibles los especialistas de carne y hueso.

En 2026, la IA seguirá respondiendo a todo. Pero conviene no olvidar que, más que adivinar el futuro, refleja lo que ya sabemos… y lo que queremos oír.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.