Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

IA

¿Qué puede, y qué no puede, predecir la inteligencia artificial en 2026?

La IA se atreve con todo: desde elecciones o apagones hasta el Mundial, pero los expertos advierten de sus límites y recuerdan que no puede anticipar el futuro.

Inteligencia Artificial

Qué puede (y qué no puede) predecir la inteligencia artificial en 2026 | Freepik

Publicidad

Víctor Briegas
Publicado:

¿Quién ganará el próximo Mundial? ¿Habrá elecciones generales en 2026? ¿Se repetirá un gran apagón? La inteligencia artificial responde a todo… o al menos lo intenta. Basta con hacerle una pregunta para que ofrezca porcentajes, escenarios y predicciones que, a simple vista, parecen certeras. Pero ¿hasta qué punto acierta realmente?

En la calle, muchos confían en esas respuestas. Algunos coinciden con la IA cuando pronostica una victoria de España en el Mundial, otros respiran aliviados cuando asegura que la posibilidad de otro apagón es "muy baja". Incluso se atreve a calcular que la probabilidad de elecciones generales en 2026 estaría entre el 30% y el 40%.

Sin embargo, no hay magia ni bola de cristal detrás de esas cifras. Así lo explica Sergio Álvarez-Teleña, CEO de SciTheWorld, con quien hemos hablado para entender cómo funciona realmente este tipo de tecnología. "Esa respuesta va a depender de cómo le hayamos hablado y de lo que haya leído antes", aclara. Es decir, la IA no predice el futuro, sino que construye respuestas a partir de los datos disponibles y de las conversaciones previas que ha acumulado.

La clave está en que aprende de patrones, no de certezas. Analiza millones de textos, opiniones y comportamientos pasados, y los combina con lo que el propio usuario le va pidiendo. "No hay matemáticas ni conocimiento del mañana", insisten los expertos. Por eso, cuando se le pide algo completamente aleatorio, como un número ganador de la lotería, la probabilidad de acierto es prácticamente cero.

La inteligencia artificial puede ser útil para ordenar información, plantear escenarios o resumir tendencias, pero no sustituye al análisis experto, especialmente en cuestiones críticas como emergencias, decisiones políticas o fenómenos meteorológicos extremos. Para eso, recuerdan, siguen siendo imprescindibles los especialistas de carne y hueso.

En 2026, la IA seguirá respondiendo a todo. Pero conviene no olvidar que, más que adivinar el futuro, refleja lo que ya sabemos… y lo que queremos oír.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Tecnología antidrones en Cuenca: detección a kilómetros y aterrizajes forzosos demostrados

Dispara al dron para hacerlo aterrizar

Publicidad

Tecnología

Inteligencia Artificial

¿Qué puede, y qué no puede, predecir la inteligencia artificial en 2026?

Primer plano de la mano de un hombre utilizando su teléfono móvil

¿Tienes alguno de estos iPhone o Samsung? Cuidado, no tendrás Whatsapp a partir del 1 de enero

La Gran Vía, en pleno apagón eléctrico

Lo más buscado en Google en 2025: la inteligencia artificial, el apagón y otras tendencias del año que termina

La Casa de los Gemelos
Reality

La Asociación de Usuarios de la Comunicación solicita el pronunciamiento de la CNMC sobre el reality 'La Casa de los Gemelos 2'

Imagen de archivo de Spotify
Filtración Spotify

Filtran 86 millones de canciones de Spotify

Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android
Demanda Google

Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android

La compañía le ha pedido el listado de las personas afectadas. La investigación se produjo por las quejas de un usuario sobre anuncios personalizados.

WhatsApp
Ciberestafas

Una campaña de ciberestafas toma el control de cuentas de WhatsApp mediante el ataque 'GhostPairing'

El fraude se basa en engañar al usuario para que vincule su cuenta a un navegador controlado por ciberdelincuentes.

Sorteo del amigo invisible por WhatsApp

Cómo hacer el sorteo del amigo invisible por WhatsApp

Un mapa de Europa y números digitales dispuestos verticalmente

Los europeos piden un desarrollo ético de la inteligencia artificial: el 90% prefiere a un humano antes que a un algoritmo

Las estafas telefónicas vuelven todos los años por Navidad

Las estafas telefónicas vuelven todos los años por Navidad

Publicidad