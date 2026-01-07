Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

CES de las Vegas

Piruletas con música, robots humanoides con IA y portátiles con pantallas enrollables, entre las novedades del CES de las Vegas

La Inteligencia Artificial toma la mayor feria de tecnología del mundo que se celebra estos días en Las Vegas.

Piruleta musical

La Inteligencia Artificial toma la mayor feria de tecnología del mundo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

Hay que acercarse mucho a ellos para comprobar que, en realidad, son robots. Cada vez son más realistas y estos humanoides presentados en el CES de las Vegas, lo demuestran. Ya no solo tienen apariencia humana, ahora gracias a la Inteligencia Artificial tienen capacidad de aprender y recordar. Es el primer paso para que puedan llegar a comunicarse con nosotros.

Entre las novedades que se están presentando estos días en el CES de Las Vegas hay algunas muy curiosas. Allí podemos una piruleta de la que importa poco su sabor. Lo más sorprendente no es como sabe, si no como suena. La experiencia pasa por ponerte unos tapones, "así empezarás a sentir cómo las vibraciones suben hasta tu oído" cuenta el equipo que las ha desarrollado. "Es muy divertido", dice una chica mientras la prueba.

Igual de bien se lo están pasando otros visitantes de la feria mientras disfrutan del masaje que les da un robot articulado que parece recién salido de la película Transformers. También doblan y colocan la ropa limpia, preparan el desayuno y hasta pueden ordenar el salón. Eso sí, si no tienes demasiada prisa.

Hay robots que tienen el ritmo en sus circuitos, aunque puedan llegar a descontrolarse. Mucho más afina el robot que reparte cartas como si estuviera en un casino.

En medio de teles que no lo parecen o portátiles con pantallas enrollables y giratorias nos presentan un dispositivo móvil con lo básico para volver a conectar con lo importante. Tiene calculadora, GPS, alarma y permite mandar mensajes y hacer llamadas, pero no conectarte a las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La exposición 'Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales' impulsa en Madrid el debate sobre la privacidad y la IA

Antena 3 Noticias

Publicidad

Tecnología

Piruleta musical

Piruletas con música, robots humanoides con IA y portátiles con pantallas enrollables, entre las novedades del CES de las Vegas

Inteligencia Artificial

¿Qué puede, y qué no puede, predecir la inteligencia artificial en 2026?

Primer plano de la mano de un hombre utilizando su teléfono móvil

¿Tienes alguno de estos iPhone o Samsung? Cuidado, no tendrás Whatsapp a partir del 1 de enero

La Gran Vía, en pleno apagón eléctrico
Tendencias

Lo más buscado en Google en 2025: la inteligencia artificial, el apagón y otras tendencias del año que termina

La Casa de los Gemelos
Reality

La Asociación de Usuarios de la Comunicación solicita el pronunciamiento de la CNMC sobre el reality 'La Casa de los Gemelos 2'

Imagen de archivo de Spotify
Filtración Spotify

Filtran 86 millones de canciones de Spotify

Spotify cree que los archivos presuntamente robados por Anna’s Archive no han sido publicados aún.

Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android
Demanda Google

Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android

La compañía le ha pedido el listado de las personas afectadas. La investigación se produjo por las quejas de un usuario sobre anuncios personalizados.

WhatsApp

Una campaña de ciberestafas toma el control de cuentas de WhatsApp mediante el ataque 'GhostPairing'

Sorteo del amigo invisible por WhatsApp

Cómo hacer el sorteo del amigo invisible por WhatsApp

Un mapa de Europa y números digitales dispuestos verticalmente

Los europeos piden un desarrollo ético de la inteligencia artificial: el 90% prefiere a un humano antes que a un algoritmo

Publicidad