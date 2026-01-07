Piruletas con música, robots humanoides con IA y portátiles con pantallas enrollables, entre las novedades del CES de las Vegas

Hay que acercarse mucho a ellos para comprobar que, en realidad, son robots. Cada vez son más realistas y estos humanoides presentados en el CES de las Vegas, lo demuestran. Ya no solo tienen apariencia humana, ahora gracias a la Inteligencia Artificial tienen capacidad de aprender y recordar. Es el primer paso para que puedan llegar a comunicarse con nosotros.

Entre las novedades que se están presentando estos días en el CES de Las Vegas hay algunas muy curiosas. Allí podemos una piruleta de la que importa poco su sabor. Lo más sorprendente no es como sabe, si no como suena. La experiencia pasa por ponerte unos tapones, "así empezarás a sentir cómo las vibraciones suben hasta tu oído" cuenta el equipo que las ha desarrollado. "Es muy divertido", dice una chica mientras la prueba.

Igual de bien se lo están pasando otros visitantes de la feria mientras disfrutan del masaje que les da un robot articulado que parece recién salido de la película Transformers. También doblan y colocan la ropa limpia, preparan el desayuno y hasta pueden ordenar el salón. Eso sí, si no tienes demasiada prisa.

Hay robots que tienen el ritmo en sus circuitos, aunque puedan llegar a descontrolarse. Mucho más afina el robot que reparte cartas como si estuviera en un casino.

En medio de teles que no lo parecen o portátiles con pantallas enrollables y giratorias nos presentan un dispositivo móvil con lo básico para volver a conectar con lo importante. Tiene calculadora, GPS, alarma y permite mandar mensajes y hacer llamadas, pero no conectarte a las redes sociales.

