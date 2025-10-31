Google Maps España tiene nuevos botones; esto es lo que significan

Google Maps es muy conocida por todas las personas que viajan a diario en coches, motos, trenes y muchos más vehiculos. La app destaca la función de la navegación, la que suele utilizar todo el mundo pero no se nos puede olvidar también podemos informarnos de los horarios de las tiendas, saber si hay un atasco en la carretera antes de coger el coche o leer la opinión de un negocio cualquiera.

Además, es una aplicación que se puede usar incluso si no hay cobertura en el momento, hay un método para bajar mapas y usarlos en el momento en que los queramos.

Nuevas funciones en Google Maps España

Si hacemos una breve descripción del botón, ahora va estar dentro de un cuadrado con bordes redondeados, aunque lo que más resalta es el nuevo icono por su elegancia. Y es que ahora contamos con un icono de brújula sustituyéndolo por la flecha azul ya que era algo poco visual para la gente.

Cuando mostramos la posición nuestra a tiempo real y el mapa está en movimiento, el icono pasará de ser una flecha a un punto azul para indicarnos el sitio en el que nos encontramos. Por lo tanto, Google Maps quiere darnos una experiencia más fácil y coherente a los usuarios.

En segundo lugar, en el icono de capas, si buscamos, nos permite cambiar entre la vista satélite o transporte público. También han dado un novedoso cambio a su diseño, aunque mantiene su forma circular.

Esto nos indica que en otras partes de la interfaz, al mirar visualizar el listado, los botones dejarán atrás su diseño anterior por innovar un diseño con bordes redondeados.

Con el cambio de los diseños dentro de la app, se adopta que los cambios en los botones sean para los usuarios que utilicen Google Maps para Android en la versión 25.39 y todavía no están disponibles para iOS.

Si aún no ves estos botones nuevos en tu app, revisa que Google Maps esté actualizado desde la Play Store y espera un despliegue progresivo. Con este pequeño cambio Google busca un equilibrio y funcionalidad directa.

¿Qué ventajas tienen los nuevos botones de Google Maps?

Esto significa una transformación en tu rutina, ya que facilita verlo en pocos segundos si es mejor esperar salir de tu vivienda o esperar a que el tráfico se aclare, lo cual es especialmente valioso en ciudades grandes, como puede ser el caso de Madrid. Además, disminuye los pasos requeridos en la aplicación, lo que contribuye a aumentar la seguridad mientras se conduce y previene distracciones que no son necesarias.

Por último, su integración con inteligencia artificial permite satisfacer las necesidades de cualquier persona antes de que el usuario las exprese, lo que convierte a Google Maps en una de las aplicaciones más reconocidas a nivel global.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.