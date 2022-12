El comercio en Internet crece un 35% respecto al año 2009

Cada vez son más los españoles que cambian el monedero por el ratón. En 2009 el comercio electrónico facturó en España más de 7 mil millones de euros. En lo que llevamos de año, el comercio en Internet ha crecido un 35% con respecto al 2009.



Parece que comprar a través de la red va ganando adeptos. La previsión es que en los próximos cinco años las ventas por Internet se disparen aún más.



Y no sólo tiene ventajas para el cliente, los negocios on line permiten a los emprendedores trabajar desde su pueblo, organizarse su propio horario de trabajo y sobre todo, estar abierto todo el día.



Además, el negocio on line abarca un mercado potencial de millones de personas.