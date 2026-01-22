Vuelven a colarse en el "edificio de la muerte", escenario de tragedias durante décadas

El sobrenombre no es baladí, este "edificio de la muerte" se lo ha ganado a pulso porque en él han pedido la vida varias personas a lo largo de más de medio siglo. La última una menor de tan solo 13 años que se encontraba en la segunda planta y cayó por el hueco del ascensor.

En este caso se trata de dos hombres que llegaron a subir al último de los 22 pisos de este mamotreto abandonado. Un vecino capta el momento en el que ambas personas, desde la distancia aparentemente dos hombres jóvenes, se encuentran en la terraza, sin ningún tipo de protección, sin vallado y sin precaución porque se les puede ver incluso asomándose al borde mientras el otro graba con su teléfono móvil. Todo hace indicar que han accedido al mismo atraídos por el peligro o, como en otras ocasiones, para grabar alguna hazaña peligrosa y después subirla a las redes sociales.

¿Por qué es tan peligroso?

Pero este edificio esconde muchos riesgos que pueden llegar a ser mortales como ha demostrado el tiempo. Hace menos de un mes una menor de tan solo 13 años perdía la vida cuando caía por el hueco del ascensor de la segunda planta. Se encontraba en el interior del edificio con un grupo de amigas que fueron las que dieron el aviso, aunque ya nada pudieron hacer por salvar su vida. Desde ese momento sus familiares han iniciado una campaña para que se cierren de una vez por todas los accesos a este edificio inacabado que ha costado la vida a varias personas.

El edificio se construyó a principios de los años 70, diseñado en sus inicios como un hotel de lujo, aunque tan solo dos años después las obras se paralizaron debido a irregularidades urbanísticas y problemas financieros. Su estructura quedó abandonada entonces y así sigue más de medio siglo después. En 2023 se iniciaron los trámites para su demolición pero la dificultad para encontrar a sus dueños ha sido uno de los principales escollos para continuar. Mientras, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vallado la zona y ha colocado carteles de "peligro extremo" para tratar de evitar que la gente pueda acceder.

A pesar de las advertencias, sigue habiendo imprudentes que acceden al interior y siguen poniendo su vida en peligro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.