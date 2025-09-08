Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La viral denuncia de dos niños que critican la contaminación por toallitas en una playa de Tenerife: "Da vergüenza"

Los jóvenes subieron un vídeo en el que retiraban más de 300 toallitas en una zona costera de la isla.





Nacho Feliciano
Eco-influencers... desde muy jóvenes. Álvaro y Asier tienen 12 años, son primos y se han convertido en virales en la red social Tik Tok, después de subir un vídeo en el que mostraban cómo retiraron más de 300 toallitas del muelle de Alcalá, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

Los dos jóvenes, amantes de la naturaleza y que comenzaron hace siete años a subir contenido de concienciación medioambiental a través de Youtube, acumulan cientos de reacciones en este último vídeo, explicando que los residuos llegaron al mar arrastrados por el emisario de la zona y denuncian que "da vergüenza" que se sigan arrojando por el váter. Así, Álvaro y Asier cuentan que "la gente no tiene conciencia de que, después de tirar la toallita por el váter, no van a una depuradora, sino que acaban llegando al mar. Estuvimos sólo diez minutos, porque nos teníamos que ir, y llenamos dos papeleras enteras".

Los jóvenes subrayan la gravedad de que un enclave con tanta biodiversidad se vea afectado por este problema de gestión ambiental. "Lo que nosotros pretendemos es concienciar, sobre todo a la gente de nuestra generación, para que empiecen a cuidar el planeta", señalan; una labor que comenzó en un canal de Youtube en 2018, "donde empezamos hablando de curiosidades sobre animales. El año pasado dimos el paso de crearnos Instagram y este año Tik Tok. Nuestro objetivo es que la gente, tanto la de aquí como los turistas que nos visitan, sepan lo que tenemos aquí y qué se debe hacer para no sufrir un impacto medioambiental como el que se está produciendo ahora".

Su gesto ha generado numerosos aplausos en redes, donde muchos usuarios han valorado su compromiso y han resaltado la importancia de concienciar sobre la contaminación marina desde edades tempranas.

