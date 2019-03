El VIII campeonato de Europa de tiro a palomas, seguido por la Fundación Equanimal

Ayer, 25 de septiembre, tuvo lugar en la localidad valenciana de Alginet el VIII Campeonato de Europa de tiro a palomas lanzadas a brazo. La Fundación Equanimal, defensora de los animales, estuvo allí de incógnito obteniendo imágenes para documentar este evento .

El campeonato consiste en el disparar y abatir al mayor número de palomas posible. Estos animales sufren terriblemente durante todo el proceso, desde el momento en el que son transportadas allí hacinadas en jaulas hasta el momento en el que son agarradas y arrojadas de forma violenta al aire y sufren el impacto de los disparos.

Caen al suelo a una velocidad de entre 50 y 70 km/hora. Muchas sufren una prolongada agonía en el suelo, que queda sembrado de incontables animales muertos o agonizando.

Tras el campeonato, los activistas de la Fundación Equanimal rescataron a varias palomas que pudieron encontrar aún con vida, dándoles asistencia veterinaria. Aunque muchas de ellas no pudieron sobrevivir, varias se han podido salvar.



En otros países de Europa las palomas ya no son matadas con este fin, utilizándose en lugar de ellas, platos. La Fundación Equanimal ha enviado a la Federación Española de Caza una carta explicando que no es necesario agredir a animales para el entretenimiento.