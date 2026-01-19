VÍDEO: Llegan las grúas a la zona del accidente de Adamuz para levantar los vagones siniestrados

Un equipo de Antena 3 Noticias ha estado en el lugar más cercano al accidente al que pueden acceder los periodistas, donde este lunes por la noche han empezado a llegar varias grúas cuya misión principal será levantar los vagones para proceder a la búsqueda de los desaparecidos, limpiar la zona y seguir investigando las causas que provocaron el descarrilamiento y posterior choque mortal de dos trenes en Adamuz, Córdoba.

Una pinza giratoria para mover los vagones y un cazo de limpieza

Los equipos técnicos y de rescate continuarán trabajando durante toda la noche, además, el periodista de Antena 3 Noticias, Eduardo Siles, ha sido testigo de como un camión de grandes dimensiones traía dos grandes piezas a esa zona, una de ellas es una pinza giratoria de 360º y de gran potencia para poder coger los vagones; y, por otra parte, un cazo de limpieza con la que limpiar esas vías de escombros.

Son dos piezas que han llegado a última hora de la noche de este lunes y ya se están instalando. Es más, el ministro de transportes, Óscar Puente, ha confirmado en el informativo especial de Antena 3 Noticias que este mismo martes, la grúa comenzará a trabajar para levantar los vagones del Alvia y rescatar así a tres personas que ya están entre los fallecidos.

