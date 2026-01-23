Vídeo | Los hijos de Fidel salen del hospital entre emoción y alivio tras el accidente en Adamuz

A pesar del sufrimiento, hoy ha llegado un destello de luz y alegría. Los hijos deFidel, de 10 y 11 años que fueron trasladados al Hospital Reina Sofía de Córdoba, tras el accidente de tren en Adamuz, han salido del centro sanitario.

Esta mañana han recibido el alta. "Hay que estar agradecido en la vida. Mi madre me decía: 'Fidel, no hay nada más bonito que ser agradecido y darse a los demás, dar testimonio de fe y que la solidaridad y la fe es lo mejor que puede tener el ser humano'" ha afirmado el onubense ante los medios de comunicación.

Fidel Sáez viajaba con su madre, sus dos hijos, un hermano y un sobrino en el Alvia de la ruta Madrid-Huelva. Sin embargo, su madre, Natividad, perdió la vida en este accidente.

