VÍDEO: Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos en camiones en Barcelona

Hay 10 detenidos y la mayoría de los investigados han pasado a disposición judicial

Diana Mora
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación y el Área Básica Policial de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona han desarticulado dos grupos criminales y han detenido a 10 personas como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza mediante alunizajes, robo de vehículos y mercancías y pertenencia a grupo criminal.

Según fuentes policiales, la investigación se ha llevado a cabo durante meses, y se ha podido averiguar que la decena de detenidos utilizaban vehículos de alta gama y furgonetas previamente sustraídos para cometer los robos en Barcelona y su área metropolitana. Ambos grupos mantenían una estrecha vinculación, ya que utilizaban los mismos vehículos tanto para realizar los alunizajes como, en otras ocasiones, para cometer los robos a camiones.

Posteriormente, y hasta el momento, varios agentes de la Policía de la Generalitat han realizado tres entradas y registros más en domicilios de Barcelona, ​​Montcada i Reixach y Terrassa, tal y como se puede ver en las imágenes distribuidas por los Mossos d'Esquadra. En los vídeos se puede apreciar cómo los ladrones abren las puertas traseras de varios camiones y provocan alunizajes en puertas de comercios y escaparates y mostradores.

Uno de los estancos más emblemáticos de Barcelona, en la calle del Clot, sufrió uno de esos intentos de robo este mismo agosto, aunque sin éxito. Los delincuentes empotraron un coche contra la persiana metálica y el escaparate del local con la intención de forzar la entrada, pero no lograron su objetivo. Tras varios intentos fallidos, los asaltantes optaron por huir a pie, dejando tras de sí importantes destrozos en la entrada del comercio y la estructura del escaparate, aunque no consiguieron acceder al interior del establecimiento, y se fueron con las manos vacías. Todo fue grabado por un vecino del barrio, algo que ha resultado muy útil para la investigación.

A uno de los grupos criminales investigados se le atribuyen 41 delitos relacionados con alunizajes, cometidos principalmente, en el Área Metropolitana de Barcelona. En cuanto al segundo grupo, se le imputan 38 delitos de robo con violencia en camiones de mercancías, en una modalidad conocida coloquialmente como "teloneros".

Durante los registros, se han recuperado 6 vehículos sustraídos que se utilizaban para cometer los robos, y una gran cantidad de objetos procedentes de, al menos, 14 robos a camiones. El valor total de los productos recuperados supera medio millón de euros, e incluye artículos de cosmética, prendas y dispositivos electrónicos. La mayoría de los investigados han pasado ya a disposición judicial.

