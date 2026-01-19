Vídeo: Así trabaja la Guardia Civil junto a los restos para averiguar la causa del accidente de los trenes en Adamuz, Córdoba

Las autoridades tratan de determinar las causas del "extraño" choque de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz en el que han muerto hasta el momento 40 personas, aunque se teme que esa cifra pueda elevarse cuando se logre el acceso a los vagones que cayeron por un talud.

Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 41 se encuentran ingresados en diferentes hospitales andaluces, 12 de ellos (incluido un menor) en unidades de cuidados intensivos.

En las imágenes, se observa cómo la Guardia Civil investiga los motivos que causaron el accidente mientras inspecciona los vagones y las vías en el lugar de los hechos en el que se encuentran varios agentes, drones y hasta un helicóptero.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que desde anoche trabaja en el lugar del accidente, apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua. Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

