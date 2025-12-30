Vídeo: Así han desmantelado una gran plantación de marihuana en Navarra con la huida de uno de los responsables

La Guardia Civil ha desarticulado una plantación de marihuana de grandes dimensiones en las inmediaciones de Sangüesa (Navarra), junto al río Aragón, donde se había instalado una completa infraestructura para el cultivo, secado y almacenamiento de la droga. En la operación se han intervenido casi 187 kilos de marihuana y ha sido detenido un joven de 23 años, de nacionalidad albanesa, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La actuación se puso en marcha tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación en una zona apartada y de difícil acceso. Las labores de vigilancia permitieron localizar una parcela despejada de vegetación, varias bolsas de gran tamaño y una estructura cubierta como secadero artesanal. En las inmediaciones, los agentes observaron la presencia de varias personas que permanecían junto a un fuego vigilando la plantación y resguardándose de las inclemencias meteorológicas.

A la mañana siguiente, la Guardia Civil coordinó un operativo en el que participaron patrullas de la Policía Foral, la Policía Municipal de Sangüesa y distintas unidades del Instituto Armado. Al llegar las patrullas, dos individuos huyeron campo a través, aunque uno de ellos fue interceptado, tras una persecución, y detenido sin oponer resistencia. El segundo logró escapar y continúa en paradero desconocido.

La huida de uno de los implicados

Durante la inspección del terreno se localizaron un total de 186,65 kilogramos de cogollos de marihuana. De ellos, 93,9 kilos estaban extendidos sobre lonas en una zona habilitada como secadero, y los otros 92,75 kilos estaban almacenados en grandes bolsas de basura, listas para su traslado. La plantación contaba además con un sistema de riego mecánico que captaba agua directamente del río Aragón mediante una motobomba.

En las proximidades, los agentes localizaron una zona de acampada camuflada entre el arbolado, con tiendas de campaña, utensilios de cocina, provisiones y restos de hogueras, desde donde los implicados controlaban la plantación de forma permanente.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz, que ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. La investigación continúa abierta para localizar al segundo implicado y determinar la participación de otras posibles personas en este cultivo ilegal.

