Vídeo: Asalto en menos de un minuto a una joyería del centro de Jerez

Más de seis semanas después del espectacular robo cometido en una joyería del centro de Jerez, la familia propietaria sigue sin noticias sobre el avance de la investigación. El asalto se produjo en la madrugada del 1 de diciembre, cuando un vehículo fue empotrado contra la fachada del establecimiento para facilitar la entrada de los ladrones.

El propietario del negocio, José Antonio Tirado, relata con detalle cómo ocurrieron los hechos. “El día, la madrugada del 1 de diciembre, pues a las 4 menos 7 minutos de la mañana, pues nos metieron un coche en el centro de Jerez y empotraron, lo empotraron contra mi negocio con una pieza que llevaban a acoplar en el vehículo”, explica. Según su testimonio, “accediendo dos personas, como se puede ver en el vídeo, y en menos de un minuto, pues quitarnos media vida”.

Los autores del robo actuaron con rapidez y precisión, llevándose únicamente lo que tenía mayor valor. “Irse a por lo que tenía valor, unos dos kilos y medio de oro aproximadamente, exactamente no lo sabemos”, señala Tirado, que resume el impacto del golpe de forma contundente: “nos han arruinado la vida”.

Más allá de la pérdida económica, el propietario muestra su indignación por la falta de avances. “Lo que es una vergüenza y una pena, una triste pena, es que como funciona todo, la burocracia tan larga que hay”, denuncia. Asegura que, “a más de un mes y medio que ha sucedido todo y que aún no se sepa nada”, la familia no ha recibido información alguna. “No tengamos noticias ninguna de lo que ocurre, ni lo que acontece, ni nada”, lamenta.

“Entran, salen, y aquí no pasa nada”

Tirado expresa una profunda sensación de abandono y falta de protección. “Los malos van a campar a sus anchas, hacen lo que quieren”, afirma, al tiempo que denuncia “la indefensión que tenemos, la desprotección que sentimos”. En su opinión, los delincuentes actúan con total impunidad mientras el ciudadano se siente desamparado.

El propietario reclama justicia y una mayor implicación para que los responsables sean detenidos. “Lo que necesitamos es que, por favor, que los atrapen, que se haga justicia, por favor, y que cumplan, y que cumplan las condenas”, insiste. También considera que “la ley debería estar un poquito más dura para este tipo de casos”.

La inseguridad es otro de los efectos que deja el asalto. “Es una pena, como en una ciudad de Jerez tan grande, pueden acceder con esa total impunidad, salen, entran, y aquí no pasa nada”, subraya. Mientras tanto, la joyería intenta recomponerse, aferrándose a las imágenes del robo y a la esperanza de que, finalmente, “por favor que los cojan”.

