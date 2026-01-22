Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente Adamuz

Vídeo: Los amigos de Pepe, el niño de 12 años que murió en Adamuz, lanzan globos blancos al paso del féretro

Pepe es el niño de Aljaraque que perdió la vida junto a sus padres y su primo cuando viajaba de vuelta a Huelva tras pasar el fin de semana en Madrid. Su hermana, de 6 años, sobrevivió al accidente.

La emotiva despedida de Aljaraque (Huelva) a los miembros de la familia Zamorano, fallecidos en el choque de trenes | Antena 3 Noticias

Belén Montero
Publicado:

Aljaraque vive este jueves uno de sus días más duros al despedir a los cuatro miembros de la familia Zamorano que han perdido la vida en el choque de trenes de un Iryo y un Alvia a la altura de Adamuz, en Córdoba. Familiares y amigos han dado su último adiós a José, Cristina, su hijo Pepe, de 12 años, y su sobrino Félix, de 22 años, en el funeral. Habían ido a pasar el fin de semana a Madrid para disfrutar del partido del Real Madrid del sábado en el Bernabéu y del musical 'El Rey León'.

Pero la fatalidad se cruzó en su vida en la tarde del domingo, cuando volvían a casa en el Alvia. Junto a ellos viajaba también la hija pequeña de la pareja, de 6 años, única superviviente de esta familia. La encontraron vagando por las vías junto a un peluche.

El momento más emotivo de este funeral ha sido cuando un grupo de amigos de Pepe, el niño de 12 años, ha soltado globos blancos al cielo al paso de su féretro, entre ovaciones, lágrimas e impotencia. Entre las coronas de flores también se podía leer una que decía 'El amor de vuestros padres nunca se apagará'.

En otros puntos de Huelva también se están produciendo despedidas. En total son 28 los onubenses que han perdido la vida en este terrible accidente y por ello, será en la capital de esta provincia donde se celebre el Homenaje de Estado presidido por los Reyes el próximo 31 de enero.

La parroquia del Sagrado Corazón de Huelva también se ha quedado pequeña para decir adiós a David Cordón, padre del futbolista del Getafe 'Davinchi'.

