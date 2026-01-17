Un vecino de La Vecilla, León, pide ayuda para que no le quiten a la cierva que ha adoptado

Las autoridades quieren ahora sancionarle y llevarse al cérvido. Cuando "Pepa" se asentó en el pueblo, en 2024, varias organizaciones animalistas recogieron firmas y apoyaron regular la situación del animal para no separarlo de su responsable casual. Pero Javi explica, que ahora al enterarse de que es cazador, le han retirado el apoyo y la recogida de firmas se ha paralizado.

Denuncia

Javier se encontró a la cierva entre sus ovejas, les de comer antes de abrir el bar del pueblo, que también regenta. El alimento y el cariño creó un fuerte vínculo de confianza y el animal empezó a seguir al hombre a todas partes, cual mascota. Ahora esa relación corre peligro, porque ha recibido una denuncia por tenencia de animal silvestre como animal de compañía, en aplicación de la normativa que prohíbe mantener animales salvajes. La denuncia procede de la Guardia Civil, aunque él insiste en que la cierva llegó por su propia voluntad y que nunca la ha retenido.

Javier pide ayuda para que no acabe en un centro

El temor es que "Pepa" acabe en un centro de cautividad, o en una finca cinegética algo que Javier quiere evitar. Su deseo es poder seguir juntos y que la cierva permanezca en el entorno donde ha vivido desde que apareció en el pueblo. Para los vecinos de La Vecilla ver a "Pepa" tranquilamente pasear por sus calles es algo ya habitual. Nadie molesta al animal, algún turista se hace foto con ella, pero la cierva tiene una vida aparentemente relajada, comida, bebida y ningún miedo a los humanos. Ante esta situación, los vecinos se han movilizado y han iniciado una recogida de firmas para reclamar que "Pepa" se quede en La Vecilla. La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y Léon pide unas condiciones y permisos concretos para poder mantener a este animal salvaje en la localidad.

