Uno de cada tres estudiantes consume pornografía y nueve de cada diez tiene móvil antes de los 16

La tecnología ya no es solo una herramienta en la vida de niños y adolescentes, sino un entorno por sí mismo con efectos que empiezan a sentirse de forma preocupante. Según el informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', elaborado por UNICEF España, Red.es, Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, casi un tercio de los alumnos declara consumir pornografía de forma diaria, semanal u ocasional, y el 73 % reconoce que le resulta "muy fácil" o "bastante fácil" acceder a esos contenidos.

Se trata de la mayor investigación realizada hasta la fecha en España sobre infancia, adolescencia y entornos digitales: una macro-encuesta a casi 100.000 participantes entre 10 y 20 años en 446 centros educativos, además de entrevistas previas a familias, profesorado y expertos.

Una de las conclusiones más llamativas es que la edad media de exposición inicial a contenidos pornográficos es de 11,5 años. Este acceso temprano no es inocuo: el 58 % de los encuestados considera que el consumo de pornografía genera una imagen distorsionada del sexo; el 52 % opina que incita a presionar a otras personas; el 57 % cree que trata peor a las mujeres que a los hombres; el 45 % dice que induce a no usar preservativo; y el 40 % que puede incitar a la violencia en las relaciones.

El informe advierte que hay un 8 % del alumnado que podría estar haciendo un consumo problemático de pornografía, lo que afecta al bienestar psicosocial: ↑ sentimiento de culpa o malestar, ↓ autoestima, dificultad para establecer relaciones equilibradas.

Estos hallazgos se suman a otros alarmantes

Uno de cada tres estudiantes que ha tenido pareja relata haber sufrido violencia digital de forma frecuente: control de amistades, revisión del móvil sin permiso, difusión de información privada, amenazas, creación de perfiles falsos. Dichas violencias se registran en mayor medida entre chicas (32%) que entre chicos (29%).

En cuanto a los dispositivos y redes, el 51% de los estudiantes de Primaria ya posee un móvil antes de los 12 años; en la ESO ese porcentaje asciende al 93%. El 92% está inscrito en al menos una red social y un 6% de los menores de 16 años afirma haber recibido propuestas sexuales de adultos. También se detecta un uso problemático de redes sociales en al menos el 5,7%.

El uso intensivo de pantallas y contenidos violentos (como videojuegos PEGI 18) se vincula a acoso escolar, ciberacoso y peor salud mental (ansiedad, depresión, riesgo suicida). Aunque el estudio no establece causalidad, "quienes presentan uso problemático de la tecnología tienden a mostrar peor salud mental".

Estos datos coinciden con otras investigaciones que revelan que el 93% de los adolescentes considera que debería cambiar sus hábitos de uso de pantallas en el entorno digital. Ante este escenario, el comité de 50 expertos del Ministerio de Juventud e Infancia ha elaborado 107 medidas para crear entornos digitales más seguros, que incluyen la verificación de edad, el control parental y la obligación para plataformas de aplicar protecciones por defecto. Por su parte, el Gobierno plantea elevar la edad mínima para acceder a redes sociales a los 16 años (actualmente 14) y endurecer sanciones ante el acoso digital y la manipulación de imágenes con fines vejatorios.

Este informe pone de manifiesto que el entorno digital, que debería ser un lugar de aprendizaje y entretenimiento, se está convirtiendo para demasiados menores en un territorio lleno de riesgos. Las pantallas, los dispositivos, los algoritmos y la falta de supervisión están generando un efecto acumulativo sobre la salud mental, la percepción de la sexualidad, las relaciones interpersonales y la protección de la infancia.

Las familias, la escuela, el sector tecnológico y las instituciones tienen ante sí el reto de actuar de forma coordinada para que "crecer conectados" no se convierta en "crecer expuestos".

