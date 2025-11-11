Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

UNICEF

Uno de cada tres estudiantes consume pornografía y nueve de cada diez tiene móvil antes de los 16

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital' revela que el 73% de los jóvenes afirma que le resulta fácil acceder a contenidos sexuales explícitos, que la edad media del primer visionado es de 11,5 años y que la exposición temprana se vincula con malestar emocional, presiones de sexting y violencia digital.

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital'

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital'

Publicidad

Ignacio Gutiérrez
Publicado:

La tecnología ya no es solo una herramienta en la vida de niños y adolescentes, sino un entorno por sí mismo con efectos que empiezan a sentirse de forma preocupante. Según el informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', elaborado por UNICEF España, Red.es, Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, casi un tercio de los alumnos declara consumir pornografía de forma diaria, semanal u ocasional, y el 73 % reconoce que le resulta "muy fácil" o "bastante fácil" acceder a esos contenidos.

Se trata de la mayor investigación realizada hasta la fecha en España sobre infancia, adolescencia y entornos digitales: una macro-encuesta a casi 100.000 participantes entre 10 y 20 años en 446 centros educativos, además de entrevistas previas a familias, profesorado y expertos.

Una de las conclusiones más llamativas es que la edad media de exposición inicial a contenidos pornográficos es de 11,5 años. Este acceso temprano no es inocuo: el 58 % de los encuestados considera que el consumo de pornografía genera una imagen distorsionada del sexo; el 52 % opina que incita a presionar a otras personas; el 57 % cree que trata peor a las mujeres que a los hombres; el 45 % dice que induce a no usar preservativo; y el 40 % que puede incitar a la violencia en las relaciones.

El informe advierte que hay un 8 % del alumnado que podría estar haciendo un consumo problemático de pornografía, lo que afecta al bienestar psicosocial: ↑ sentimiento de culpa o malestar, ↓ autoestima, dificultad para establecer relaciones equilibradas.

Estos hallazgos se suman a otros alarmantes

Uno de cada tres estudiantes que ha tenido pareja relata haber sufrido violencia digital de forma frecuente: control de amistades, revisión del móvil sin permiso, difusión de información privada, amenazas, creación de perfiles falsos. Dichas violencias se registran en mayor medida entre chicas (32%) que entre chicos (29%).

En cuanto a los dispositivos y redes, el 51% de los estudiantes de Primaria ya posee un móvil antes de los 12 años; en la ESO ese porcentaje asciende al 93%. El 92% está inscrito en al menos una red social y un 6% de los menores de 16 años afirma haber recibido propuestas sexuales de adultos. También se detecta un uso problemático de redes sociales en al menos el 5,7%.

El uso intensivo de pantallas y contenidos violentos (como videojuegos PEGI 18) se vincula a acoso escolar, ciberacoso y peor salud mental (ansiedad, depresión, riesgo suicida). Aunque el estudio no establece causalidad, "quienes presentan uso problemático de la tecnología tienden a mostrar peor salud mental".

Estos datos coinciden con otras investigaciones que revelan que el 93% de los adolescentes considera que debería cambiar sus hábitos de uso de pantallas en el entorno digital. Ante este escenario, el comité de 50 expertos del Ministerio de Juventud e Infancia ha elaborado 107 medidas para crear entornos digitales más seguros, que incluyen la verificación de edad, el control parental y la obligación para plataformas de aplicar protecciones por defecto. Por su parte, el Gobierno plantea elevar la edad mínima para acceder a redes sociales a los 16 años (actualmente 14) y endurecer sanciones ante el acoso digital y la manipulación de imágenes con fines vejatorios.

Este informe pone de manifiesto que el entorno digital, que debería ser un lugar de aprendizaje y entretenimiento, se está convirtiendo para demasiados menores en un territorio lleno de riesgos. Las pantallas, los dispositivos, los algoritmos y la falta de supervisión están generando un efecto acumulativo sobre la salud mental, la percepción de la sexualidad, las relaciones interpersonales y la protección de la infancia.

Las familias, la escuela, el sector tecnológico y las instituciones tienen ante sí el reto de actuar de forma coordinada para que "crecer conectados" no se convierta en "crecer expuestos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Cinco minutos para salvar la campaña de navidad de los restaurantes

Entrevistas de trabajo express para la campaña de Navidad

Publicidad

Sociedad

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital'

Uno de cada tres estudiantes consume pornografía y nueve de cada diez tiene móvil antes de los 16

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Dos policías reciben una paliza en Alcalá de Henares: "Ahora no estáis fuera de servicio, ratas"

Imagen de archivo de la pulsera antimaltrato

El sistema de las pulseras antimaltrato sufre una caída durante varias horas

La Audiencia Provincial de A Coruña
Maltrato

Condenado un padre de A Coruña por mantener a sus hijos entre pulgas, insultarles y darles con el cinturón: "Yo soy así"

Imagen de archivo de una Iglesia
Iglesia

La Iglesia crea un cuestionario para saber qué piensan de ella: ¿Por qué no vas a misa?

Cementerio feng shui en España
Cataluña

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Un grupo de empresarios de China ha comprado una parcela que tendrá 80.000 tumbas. Quieren un lugar para enterrar a sus familiares, en vez de tener que enviar sus restos a China.

Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya (Huelva)
Agresión sexual

Una mujer denuncia una violación grupal en un garaje abandonado de Cartaya: hay tres hombres detenidos

Fue la propia víctima quien identificó a los agresores después de presentar la denuncia ante la Guardia Civil.

Radar en San Sebastián

Un nuevo radar de velocidad 'caza' en San Sebastián a 16 infractores por minuto

La urbanización donde ocurrieron los hechos

Narcotraficantes confunden la casa de un matrimonio mayor con un punto de droga: "Derribaron el portón"

Aeropuerto de Tenerife Sur

Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife

Publicidad