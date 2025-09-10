Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suicidio

Uno de cada cinco adolescentes españoles ha pensado en el suicidio

En el día Internacional de la prevención del suicidio recordamos que según un estudio, el 15,7 % de los adolescentes afirma haber intentado suicidarse y casi un 30 % se ha autolesionado; El informe destaca la necesidad urgente de fortalecer los lazos familiares, escolares y sociales, especialmente en jóvenes LGTBIQ+.

El suicidio en menores de 30 aumenta en Espa&ntilde;a

El suicidio en menores de 30 aumenta en EspañaUnsplash

Publicidad

Lorena Gómez
Publicado:

La salud mental de los adolescentes en España atraviesa un momento crítico. La investigación está liderada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y revela datos preocupantes. Más del 10% de los jóvenes que se autolesionan, piensan frecuentemente en el suicidio.

Estos datos, publicados en la revista Frontiers in Psychology y en un informe de la URJC, muestran que: el 11,2 % de los adolescentes se siente infeliz y el 38,8 % ha experimentado soledad regularmente durante el último año. En cuanto a la depresión, un 14 % presenta episodios graves y un 6,6 % severos.

Son datos que alarman sobre la realidad que muchos adolescentes viven día a día. El estudio combina métodos cualitativos y cuantitativos con una muestra estatal de 806 adolescentes, además de una muestra específica de 228 adolescentes LGTBIQ+ y 44 jóvenes en grupos de discusión. Esta segunda muestra refleja una mayor vulnerabilidad. Los adolescentes LGTBIQ+ sufren más acoso, menos apoyo familiar y escolar, y un mayor malestar psicológico. El rechazo familiar, las microagresiones y la violencia entre iguales elevan los niveles de sufrimiento en este colectivo.

La familia, apoyo fundamental

La investigación subraya que el apoyo emocional de la familia, la escuela y los iguales actúa como principal barrera de protección. El sentido de pertenencia, el afecto y el cuidado dentro del hogar, así como un entorno escolar que se preocupe por el bienestar del alumnado, son clave para la prevención del suicidio y la mejora del bienestar psicológico.

Además, y debido al repunte de problemas de salud mental en los últimos años, este informe tiene aún más relevancia. Todo ello condicionado también por el aislamiento social postpandemia y el uso intensivo de redes sociales, factores que también influyen en el sentimiento de soledad y exclusión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Las imágenes de la agresión de un guardia civil a una detenida en Oliva: "Cuando te digo que hagas las cosas las haces"

Agresión guardia civil

Publicidad

Sociedad

Nuevos permisos parentales: los niños son lo primero

Tras su ampliación, así quedan los permisos parentales en España: cuándo entran en vigor y los requisitos

El suicidio en menores de 30 aumenta en España

Uno de cada cinco adolescentes españoles ha pensado en el suicidio

Puré de bebé

Detenidos un hombre y una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé

Dos coches de la Policía Local de Avilés
Asturias

Un hombre sin carnet es detenido tras robar un coche, huir de la Policía, estrellarlo contra una farola y dar positivo en drogas

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

Festival de Jazz de San Sebastián
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 10 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Un cenicero con cigarros
LEY ANTITABACO

La hostelería ve demasiado restrictivas las medidas de la nueva Ley Antitabaco: "Es desproporcionado"

La hostelería y el sector del tabaco defienden que actualmente hay una buena "convivencia" entre fumadores y no fumadores en las terrazas.

Cadena humana para salvar a un niño

Una cadena humana desafía al mar en Mijas (Málaga) y salva a un niño de 6 años

Aparatoso accidente en la AP-7 tras la caída de vigas de hierro de un camión en Tarragona

Aparatoso accidente en la AP-7 tras la caída de vigas de hierro de un camión en Tarragona

Tribunal Superior de Justicia de canarias

Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le obligara a inhalar gases

Publicidad