CRÍTICAS AL TURISMO DE BORRACHERA

Los vecinos de Palma graban indignados el comportamiento incívico de algunos turistas ebrios

Un vecino de Cala Ratjada grabó a un grupo de cuatro turistas ebrios bañándose desnudos a plena luz del día en una fuente de la localidad mallorquina. Toman este lugar público como si fuera su piscina particular ante el desagrado de los vecinos. Pero no es el único caso, pues este tipo de comportamientos se repiten con frecuencia. Un conductor grabó en el aeropuerto de Palma a una mujer desnudándose en la calle para cambiarse de ropa. La chica no tuvo ningún reparo en hacerlo a la vista de todos.