Un colchón que sale disparado de un camión cae sobre un motorista y evita que este sufra un daño mayor

EL CAMIONERO NO SE DIO CUENTA

Un colchón salió disparado del vehículo que lo transportaba y cae justo encima de un joven que viaja en moto. Sin embargo, el impacto no solo no le tiró al suelo, sino que el colchón evitó un daño mayor. El camionero no se dio cuenta de la pérdida y el joven de la moto tuvo que recibir ayuda de otros conductores.