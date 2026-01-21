Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El último accidente de un tren de Rodalies rememora el historial de incidencias en el último año

Los trenes han sido siempre un punto de fricción entre los independentistas y el Gobierno.

El accidente de un tren en Rodalies rememora el historial de problemas de gestión e incidencias en el último año | Antena 3 Noticias

Tras el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) este martes, que ha costado la vida a un maquinista de 28 años, surgen interrogantes sobre qué representa Rodalies, por qué este sistema de trenes de proximidad adopta un nombre distinto en Cataluña y quién se encarga de su administración.

Rodalies ha sido un punto de fricción clave para el movimiento independentista catalán durante casi veinte años. El dominio completo de estas infraestructuras figuró entre las demandas principales de ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo.

Rodalies objetivo independentista

Como resultado de los pactos alcanzados en los dos últimos años, se han inyectado más de 745 millones de euros en las cuentas de la Generalitat para potenciar la red. Sin embargo, este servicio frecuentemente acapara titulares por sus fallos operativos, como las interrupciones recurrentes causadas por hurtos de cobre y, más recientemente, el siniestro ocurrido este martes con una víctima mortal.

Durante los doce meses precedentes, la red de Rodalies en Cataluña registró 284 días con incidencias o averías técnicas, según las notificaciones emitidas por Renfe y Adif a través de sus canales habituales. Entre el 1 de septiembre del año anterior y el 31 de agosto, se acumularon cerca de 300 días afectados por problemas.

La mayor parte se concentraron en jornadas laborables. Los periodos más críticos fueron octubre, febrero y mayo. En muchos días se solaparon múltiples incidencias o fallos eventos externos, como condiciones climáticas adversas o actos de vandalismo.

Según el acuerdo entre el Gobierno y el ERC, Rodalies es una competencia que va a ser traspasada a la Generalitat. En este momento, estarían en una fase de trabajo para aplicarlo.

La semana pasada se firmó el acuerdo, aunque hasta 2027 la competencia mixta no será efectiva. A partir de ahí el traspaso se llevará a cabo gradualmente.

El accidente más grave de los últimos años

En Cataluña circulan aproximadamente 300.000 trenes anualmente. Se considera incidencia cualquier suceso que genere un retraso superior a 3 minutos en Rodalies Catalunya o a 5 minutos en los regionales.

El accidente más grave de los últimos diez años en la red de Rodalies se produjo en 2022 cuando un tren de mercancías descarriló y chocó frontalmente con uno de viajeros en Sant Boi de Llobregat. Hubo un muerto y más de 80 heridos.

