Últimas noticias del coronavirus en España el domingo 11 de octubre, última hora en directo

El 46% de los ciudadanos de Madrid no apoya el estado de alarma decretado por el Gobierno. Una encuesta de NC Report muestra el descontento de los madrileños frente a un 41,5% que respalda la medida del ejecutivo. El estudio se ha hecho a través de 800 entrevistas en 37 municipios entre el 6 y el 10 de octubre. Los encuestados también opinan en un 49,9% que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho "campaña contra Madrid" frente a un 42,7% que no lo comparte y un 7,4% que no ha querido responder.