El truco para evitar que caiga el agua del aire acondicionado a la calle

El agua del aire acondicionado puede convertirse en una gran molestia durante esta época de calor. Con la llegada del verano, es cada vez más común encender este aparato que nos ayuda a climatizar nuestra casa o el local u oficina en el que trabajamos. Y es que el aire acondicionado se ha convertido en el aliado perfecto para los puntos de la geografía española en los que más pega el calor. Con el precio de la luz por las nubes, conviene también conocer algunos trucos para ahorrar en la factura sin tener que prescindir de usar el aire acondicionado.

Seguro que alguna vez te ha tocado sufrir la molesta agua del aire acondicionado. Tanto porque te caía directamente en tu balcón o terraza desde la casa de algún vecino o bien porque el aire acondicionado da a la calle y te han dado esas incómodas gotas cuando pasabas pegado a algún edificio. Sea cual sea tu caso, tanto si eres dueño del electrodoméstico como si sufres sus consecuencias, debes saber que este problema tiene una fácil solución.

La solución a las gotas de agua del aire acondicionado

Hay que decir que el problema del agua del aire acondicionado es cada vez menos frecuente. Esto se debe a que casi todos los aparatos de nueva generación ya incorporan un sistema por el que no evacúan este agua hacia el exterior sino que lo reconducen hacia las tuberías adecuadas, evitando así que caiga por las paredes del edificio hacia la calle o que llegue directamente a las terrazas de los pisos más bajos.

En el caso de que tu aire sí tenga esta salida de aguas, debes poner solución cuanto antes. De hecho, te podrían poner una multa si no lo arreglas cuanto antes. Aunque lo habitual en estos casos es recurrir a hablar directamente con la persona propietaria o bien a la comunidad de vecinos, existen sanciones legales que cada ayuntamiento impone para estos casos concretos.

El truco para evitar que este agua del aire acondicionado caiga donde no debe es muy fácil y además muy económico. Este desbordamiento se produce habitualmente porque no se ha vaciado a tiempo el recipiente que recoge el agua y este cae por donde no debe. Así que la solución es de lo más sencillo. Tan solo tienes que colocar una garrafa de agua con gran capacidad debajo del punto de desagüe y el agua sobrante irá a parar directamente ahí sin causar ningún tipo de molestia a nadie.

Además, para evitar olvidos te damos unos consejos que te vendrán de lujo. Debes descargar esta garrafa de forma diaria. Intenta hacerlo siempre a la misma hora para coger el hábito. Si eres un poco despistado, la clave para evitar que se te pase vaciar el agua del aire acondicionado está en poner una alarma en el móvil. Sencillo, ¿verdad? Pues empieza a aplicar ya este truco para el aire acondicionado y te ahorrarás un quebradero de cabeza.