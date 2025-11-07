Tres detenidos en vecindario por asaltar la vivienda de una octogenaria que se encontraba durmiendo en el interior

La Guardia Civil en un operativo en plena madrugada detuvo a tres hombres que se encontraban robando en el interior de la casa de una mujer octogenaria en Vecindario, en la isla de Gran Canaria. Eran las cinco menos cuarto de la mañana del día 18 de octubre cuando el Centro de Control de la Guardia Civil recibió un aviso de un ciudadano que alertaba de que varios individuos estaban accediendo a la fuerza al interior de una vivienda. Rápidamente una patrulla de la Guardia Civil del área de prevención de la delincuencia del Puesto Principal de Vecindario se presentó en la casa y los agentes se percataron nada más llegar de la presencia de varias personas en el interior, y escucharon gritos que venían de dentro de la casa. Los tres ladrones habían accedido a la fuerza para robar, forzando la puerta a patadas según un testigo, y en ese momento la dueña de la casa estaba durmiendo en el interior. Se trata además de una mujer de extrema vulnerabilidad, de unos 80 años. "La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un robo con fuerza en vivienda habitada", explica la portavoz de la Guardia Civil.

Tras la intervención de los agentes, la mujer tuvo que ser atendida por personal sanitario en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladada al Hospital Insular. Dentro del domicilio, los agentes de la Guardia Civil observaron un gran desorden en el mobiliario causado por los ladrones y claros signos de búsqueda intencionada de objetos de valor para su robo. "Una vez en el interior sorprendieron a los individuos sustrayendo objetos, además de localizar a una mujer de casi 80 años en una de las habitaciones", explica la portavoz

Detenidos en el momento

Los tres presuntos autores de este robo con violencia en vivienda habitada fueron detenidos 'in situ', en el lugar de los hechos, y los agentes consiguieron recuperar varios teléfonos móviles y comprobar que habían intentado sustraer de la casa dos patinetes eléctricos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana. Se trata de un incidente que atenta contra el patrimonio y también contra la integridad de las personas, y que reviste una gran peligrosidad especialmente cuando la víctima está presente y es una persona mayor y vulnerable.

La Guardia Civil destaca en su comunicado la necesidad de comunicar de inmediato cualquier anomalía o indicio sospechoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de los teléfonos de emergencia 062 (Guardia Civil) o 112 (Emergencias), con el fin de garantizar una respuesta policial eficaz

