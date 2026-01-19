El testimonio de un pasajero del choque de trenes en Adamuz, Córdoba: "Muchas personas esparcidas por el vagón" tras el accidente

Casi medio millar de personas viajaban en los dos trenes, Iryo y Alvia, que descarrilaron el pasado domingo en el municipio cordobés de Adamuz. Hasta el momento la cifra de fallecidos se ha elevado a 39 y hay decenas de heridos, aunque es una cifra provisional porque se están buscando a más pasajeros, ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en 'Canal Sur Radio'. En el lugar del accidente no hay ninguna persona herida, todos han sido trasladados a hospitales cercanos.

Pasadas las siete y media de la tarde, el tren Iryo invadió la vía contigua que provocó el descarrilamiento. Sin embargo, esto se produjo justo cuando pasaba el tren Alvia que, según fuentes oficiales, circulaba a una velocidad de 200 kilómetros por hora.

"Notamos un primer frenazo fuerte pero que no nos desplazó mucho", cuenta uno de los pasajeros que se encontraban en el interior del convoy. Instantes después se produjo el descarrilamiento: "En décimas de segundo pues notamos otro más importante que fue el que hizo que descarrilase el tren".

Algunos vagones del Alvia cayeron por un talud de cuatro metros, mientras que los últimos coches del Iryo se salen de la vía. Había "muchas personas esparcidas por el vagón, muchas maletas de por medio", relata el pasajero, a lo que se añadió que "se apagaban y encendían las luces".

Con los teléfonos móviles casi sin cobertura y sin apenas información, los operarios piden ayuda a los pasajeros preguntando "si alguien tiene conocimientos de primer auxilio" para poder "estar pendientes de las demás personas del coche".

El choque se produjo a las 19:45 horas de la tarde, y en cuanto los vecinos de la localidad cordobesa tuvieron conocimiento del trágico accidente que había tenido logar a pocos kilómetros de la zona urbana no dudaron en desplazarse.

"Imagen dantesca"

"Hemos ido con un quad, con una plataforma para sacar a los heridos para fuera", explica uno de los vecinos. Todas las personas que presenciaron la terrible escena se contienen las lágrimas al describir lo que han visto tachándola de "devastadora".

Uno de los que fueron a prestar su ayuda afirma haberlo pasado "muy mal", contando que había "de todo", desde "niños" hasta "mujeres embarazadas, mayores, menores". "Una imagen dantesca" detallada donde "te encuentras a gente muy mal".

Hospitalizados

Según ha informado el servicio 112 de Andalucía hay 48 personas ingresadas en los hospitales cercanos al lugar del accidente. Entre los pasajeros afectados se encuentran cinco menores. Además hay once heridos adultos y un menor en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Se ha atendido a un total de 122 personas, de las cuales 74 han sido dadas de alta mientras el resto permanece en los centros hospitalarios recibiendo asistencia médica.

