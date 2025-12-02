El suicidio, primera causa de muerte entre los adolescentes, sobre todo las mujeres

Es una tendencia creciente en los países de nuestro entorno. De los datos del INE, se desprende que hay picos que confirman la tendencia al alza. Los expertos abogan por desarrollar y evaluar nuevos planes de prevención de la conducta suicida. Trabajar en la salud mental se está haciendo algo imprescindible ante un problema que ya se empieza a convertir en una lacra. El tema se ha avivado por casos tan dramáticos como el de las alumnas de 15 y 16 años halladas muertas en un parque de Jaén. Pero hay otras situaciones que ya han hecho saltar las alarmas,

Un niña de 14 años que se quitó la vida en octubre en Sevilla tras denunciar bullying. El suicidio se ha detectado con más números a partir del Covid, aunque los expertos dicen que viene de antes. Un nuevo estudio llevado a cabo por el grupo EPISAM publicado en Journal of Clinical Medicine analiza cómo los síntomas de depresión y ansiedad afectan de forma distinta a los adolescentes según su sexo, y qué impacto tienen estas diferencias en el riesgo de suicidio. Los hallazgos subrayan la necesidad de diseñar estrategias de prevención más ajustadas a la realidad de cada grupo.

Por sexos

Los varones adolescentes reportaron menor número de intentos de suicidio, aunque estos son más letales, siendo la tasa de mortalidad 2,5 veces mayor en comparación a las adolescentes. Por su parte, ellas, tenían más síntomas de depresión y ansiedad, los cuales se asociaron a una mayor probabilidad de llevar a cabo un intento. Para la Plataforma Nacional del Suicidio destacan que las causas son múltiples. Entre los factores biológicos, el estudio apunta a las fluctuaciones hormonales y a otros mecanismos neuroendocrinos que pueden aumentar la vulnerabilidad emocional de las chicas. En el plano social, los estereotipos de sexo pesan con fuerza: la idea de que “los chicos no deben mostrar debilidad” limita la expresión emocional y dificulta que muchos varones pidan ayuda.

Para esta Plataforma "es fundamental generar campañas que cuestionen roles y promuevan espacios donde los chicos se sientan seguros al hablar de su sufrimiento. Avanzar hacia programas y tratamientos que se ajusten a las diferencias de sexo, edad y contexto cultural permitirá que las intervenciones sean más efectivas." Asimismo destaca que el suicidio en adolescentes constituye "un desafío multifactorial de salud pública que demanda intervenciones adaptadas. Nuestros hallazgos subrayan que las diferencias por sexo son determinantes y deben considerarse de forma sistemática en la prevención, la generación de evidencia y la atención clínica."

Las menores de Jaén

Tras el caso de Jaen, han existido todo tipo de teorías mientras la investigación no descara ninguna posibilidad. Los padres de una de ella hababan de un homicidio preparado de "forma perfecta para que parezca un suicidio, Sin embargo el Doctor Fuentes, psiquiatra sobre los suicidios colectivos nos ha dicho: "Es posible que la que estaba más depresiva haya convencido a la otra". Para entender cómo puede producirse un acto así en la adolescencia, el psiquiatra forense José Carlos Fuertes analiza los factores que intervienen en estos casos tan extremos.

Para los expertos la inmediatez de este siglo, que transmite niveles de estrés impresionantes a los jóvenes, sumado al ocultamiento de la emocionalidad negativa, también llamada happycracia, que da a entender que todo se puede conseguir de forma muy fácil, pero, cuando se enfrentan a la realidad, donde hay obstáculos, los niveles de frustración son enormes, mes uno de los factores. Pero hay más. Distintas fuentes apuntan ala emergencia de la soledad no deseada en estas edades, la fragilidad de las relaciones interpersonales, y un riesgo relativamente reciente: la emergencia de las consultas a la IA sobre el estado emocional y el dolor y sufrimiento. También las redes sociales, en uso excesivo, pueden aislar del contacto personal, la conversación y la consulta cercana, pueden ser permiciosas ante este problema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.