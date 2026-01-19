Streaming en directo del accidente de tren en Adamuz, Córdoba: labores de rescate de las víctimas y atención a los familiares

Tras las primeras horas de atención sanitaria a los heridos del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), los equipos de respuesta inmediata en emergencias psicosociales de Cruz Roja se centran este lunes en asistir a los familiares, ofreciéndoles apoyo emocional e información en un contexto marcado por el desconcierto. Así lo ha explicado el coordinador provincial de Cruz Roja en Granada, Francisco González, quien ha señalado que los efectivos desplazados desde esta provincia han trabajado durante toda la noche sobre el terreno, evacuando inicialmente a los heridos en ambulancia a distintos hospitales y continuando posteriormente la atención básica en el polideportivo habilitado en Adamuz.

Una vez superada la fase más urgente de asistencia sanitaria, se han activado los equipos especializados en atención psicosocial, cuya labor resulta ahora fundamental ante la confusión y el impacto emocional que viven tanto los heridos como sus familiares. La intervención se centra en el acompañamiento, el apoyo emocional y la facilitación de información durante todo el proceso, incluido el reconocimiento de los fallecidos.

El equipo de Cruz Roja de Granada está integrado por dos psicólogos, una trabajadora social y dos socorristas de acompañamiento, que se suman al dispositivo psicosocial desplegado por la Junta de Andalucía. Además, durante la noche se movilizaron desde esta provincia cinco ambulancias: cuatro con personal sanitario, una de ellas con soporte vital avanzado y tres con soporte vital básico, y una unidad adicional con material sanitario de apoyo.

Labores de búsqueda en la zona del accidente

Un equipo especializado en búsqueda y rescate en grandes catástrofes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), certificado por Naciones Unidas, se ha desplazado hasta Adamuz (Córdoba) para colaborar en las labores tras el grave accidente ferroviario entre dos trenes. Con esta incorporación, ya son 41 los militares de la UME desplegados en la zona, junto a 19 vehículos, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa.

El equipo enviado pertenece a la unidad USAR (Urban Search and Rescue), la misma que intervino en las tareas de rescate tras el terremoto de Turquía en 2023. Sus efectivos están altamente cualificados para trabajar con herramientas de corte y perforación, así como con equipos de soporte vital, con el objetivo de localizar y extraer a víctimas atrapadas entre los escombros.

Los servicios de emergencia continúan trabajando para excarcelar a las personas que permanecen atrapadas en los vagones, uno de los cuales ha caído por un talud de unos cuatro metros. Puedes seguir en directo las labores de rescate en el vídeo principal de este artículo.

Desde Defensa han confirmado que se trata de una zona muy escarpada y de difícil acceso, lo que ha motivado el envío de este equipo altamente especializado. Este refuerzo se suma al despliegue previo de 37 militares del Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) de la UME, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), que ya se encontraban en el lugar con material de excarcelación, iluminación y asistencia sanitaria. El BIEM II es una de las unidades clave de la UME, especializada en intervenciones rápidas ante catástrofes y operaciones de rescate.

