La sorprendente 'conversación' entre una ballena y un navegante en aguas de Tenerife: "¿Qué me quieres decir?"

En este vídeo inédito se puede observar cómo se establece una 'conversación' entre una ballena piloto y un navegante en mitad de las aguas del Atlántico, concretamente en Tenerife.

La comunicación con las ballenas es un hecho, pero ¿qué nos quieren transmitir? Entender su lenguaje e interpretar lo que quieren comunicarnos requiere de numerosos estudios científicos por parte de los investigadores.

No deja de sorprender cómo un grupo de cetáceos se acerca a la pequeña embarcación, que en ese momento está con el motor apagado, en absoluta calma en mitad de la inmensidad de las aguas atlánticas frente a las costas de la isla canaria de Tenerife y comienzan a rodear el barco a babor y a estribor.

En ese ambiente relajado y de máxima tranquilidad, estas ballenas piloto o calderones tropicales tomaron la iniciativa y decidieron rodear la embarcación y no dudaron en comunicarse con su ocupante, quizás porque les ocurría algo, o quizás porque se percataron de su soledad y querían ofrecerle compañía, o quizás únicamente porque querían agradecerle su visita y asegurarse de que no le acechaba peligro alguno.

Así lo describe el autor del vídeo, Alfonso Escalero, CEO de la empresa audiovisual I Love The World, paisajistas especializados en retratar la naturaleza tanto por tierra, mar y aire. Gran amante de la naturaleza en general y de los animales en particular, no duda en afirmar que estas ballenas al verle en soledad quisieron saludarlo y compartir su hábitat con él. - "Se han acercado a mí con la intención de compartir la inmensidad del océano y su hábitat, es decir, su casa conmigo. Les considero los ángeles del océano, mis amigas” - relata no sin cierta emoción en sus ojos, consciente de la experiencia vivida. Comenta que ha vivido muchas situaciones similares con delfines, pero nunca con una ballena, acción que no deja de sorprenderle.

La Inteligencia Artificial como herramienta

Lo cierto es que, de momento, no sabemos interpretar sus mensajes por lo que estos argumentos no son más que hipótesis.

Gracias a las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, es posible que en un futuro no muy lejano se pueda determinar el significado de los sonidos que emiten estos animales marinos y aportar algo de luz sobre este tipo de comportamiento, con el fin de que estas “conversaciones” dejen de ser un misterio para los humanos.

Repertorio de vocalizaciones

Las ballenas se comunican mediante secuencias de audio o chasquidos llamados “codas” los cuales se pueden oír a grandes distancias.

En concreto, las ballenas pilotos o calderones tropicales tienen un gran repertorio de vocalizaciones, que incluyen silbidos, chasquidos y clics, que utilizan para diferentes funciones, como pueden ser la ecolocalización para encontrar presas o para identificar otros individuos de su misma especie, entre otras situaciones.

Tenerife, primer santuario de ballenas de Europa

Tenerife es el primer lugar de Europa declarado patrimonio de las ballenas. Se trata de una franja de unos 22 kilómetros de longitud al suroeste de la isla, en el litoral entre la zona de Teno y Rasca, frente a la vecina isla de La Gomera.

Las aguas de este santuario de ballenas, pueden llegar a alcanzar los 3.000 metros de profundidad y estos cetáceos pueden encontrar gran cantidad de nutrientes. El clima tropical es otro de los factores determinantes para que, en este espacio protegido, residan de manera permanente, varios cientos de ballenas durante todo el año.

Pioneros en España, Tenerife es reconocida internacionalmente por su “Carta de Sostenibilidad para el Avistamiento de Cetáceos” creada para fomentar el turismo sostenible y responsable. También ostenta el reconocimiento como punto de Esperanza Marina otorgado por la organización internacional Mission Blue.

A modo de conclusión

Es un hecho que la comunicación entre los humanos y las ballenas es un tema que inspira tanto a científicos e investigadores.

Está demostrado que las ballenas viven en comunidades y que son animales muy sociables con una gran necesidad de comunicarse.

A modo de conclusión y a medida que profundizamos nuestro conocimiento sobre los cetáceos, intentamos aprender más sobre su lenguaje estableciendo un vínculo respetuoso con estas criaturas marinas que comparten nuestros océanos, cuidando y protegiendo siempre todo el ecosistema marino que les rodea.