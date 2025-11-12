“Sirva tu cuna”: el villancico flamenco que se viste de solidaridad en Sevilla

El Teatro Flamenco de Sevilla ha sido el escenario para la presentación en primicia del nuevo videoclip del villancico flamenco ”Sirva tu Cuna”, compuesto hace más de dos décadas por el cantaor Fernando Fernández Pantoja, más bien conocido como “Terremoto”. Pero esta vez es interpretado por varios artistas reconocidos en el “mundillo” del flamenco entre los que se encuentran la sobrina de Fernando: Felipa del Moreno, entre otros grandes como Dorantes, Esperanza Fernández, Arcángel, La Negra, La Fabi y Jesús Méndez.

Un videoclip que saldrá a la luz en todas las plataformas digitales el día 14 de noviembre y que trae de la mano un único propósito. Todo el proceso llevado a cabo por estos cantaores, músicos y productores es sin ánimo de lucro, con el único objetivo de donar íntegramente lo recaudado a la ONG Infancia Solidaria. Organización no lucrativa que trabaja por la salud y el bienestar de niños y niñas en situación vulnerable en todo el mundo. El presidente de la asociación Pepo Díaz destacó “la enorme importancia de que el arte se convierta en motor de cambio y apoyo real para quienes más lo necesitan”. Además declaró a los medios la principal misión de esta ONG en esta campaña; ayudar a niños y jóvenes en países subdesarrollados que sufran de problemas cardíacos, para así poder enviar médicos y material especializado, o solicitar el traslado del joven a España para que sea tratado en nuestro país.

“Ayudan con lo que mejor se les da”

Los cantaores junto a los productores musicales Curro Carrasco y Pedro Peña que asistieron a la presentación mostraron su compromiso con la solidaridad, relacionando los villancicos y la época navideña con un momento importante para concienciar en ayudar a los más necesitados. Algunos muy emocionados cuentan que han disfrutado muchísimo del proceso, aún más sabiendo el fin del mismo y apelan a que “Ellos ayudan con lo que mejor se les da” cantar y emocionar a los espectadores con su arte y su cante. También afloraron recuerdos de muchos, de sus comienzos cantando villancicos en familia en barrios humildes donde se criaron, como el Barrio de Santiago de Jerez, famoso por ser cuna de grandes cantaores de flamenco.

La presentación estuvo moderada por el CEO de la productora a cargo del proyecto: Air Music quién recalcó que: “el flamenco siempre ha sabido cantar a la vida, y con “Sirva Tu Cuna” hemos querido que ese cante se convierta también en esperanza. Este proyecto nace del corazón de muchos artistas que creen que la música puede sanar y acompañar a quienes más lo necesitan”.

Una presentación cargada de emoción donde el flamenco y la solidaridad se unen más que nunca y ese “duende” sale por un fin qué como ellos mismos dicen: “Quita el sentío”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.