El sentimiento de 'culpa' de Alejandro, superviviente del accidente de Adamuz: "Que pueda hacer vida normal es difícil de gestionar"

Alejandro viajaba de regreso a Madrid desde Estepona cuando ocurrió el siniestro. Habitualmente viaja en los coches del cuatro al ocho porque suele coger el billete sencillo, pero en esta ocasión compró un billete distinto y se sentó en el coche tres. Durante el trayecto empezó a notar que algo no iba bien. "Algo no me dio buena espina, sabía que algo iba mal". Minutos antes del impacto notó una vibración bajo los pies, "como piedrecillas", seguida de sacudidas y un fuerte ruido.

Caos tras el impacto

Tras detenerse el tren, pensó que se trataba de un descarrilamiento. Llamó a su familia y pareja para comunicarles lo ocurrido e intentó colaborar en la atención a los pasajeros. "Intentas ayudar a tu manera, yo no soy sanitario". Entre todos intentamos ayudar, era un caos", asegura el superviviente. Cedieron asientos a los heridos que llegaban de otros vagones y ayudaron a colocar una escalera exterior para facilitar la evacuación.

Ya en el exterior recuerda escenas de gran confusión. "Fue impactante cuando empezaron a llegar los servicios de emergencia y señalaban al otro tren. Yo miraba a la oscuridad y pensaba: ¿Qué otro tren?". No fue hasta ese momento cuando comprendió que había otro convoy implicado. "Recuerdo a un Guardia Civil que no daba abasto. Parecía una guerra aquello", confiesa Alejandro. Los pasajeros fueron evacuados al pueblo de Adamuz y recuerda con especial emoción la solidaridad de los vecinos.

El sentimiento de culpa

Días después, Alejandro asegura que es el sentimiento de culpa lo que más difícil le está resultando gestionar. "Pedir perdón a las víctimas, estoy muy afectado. Que tú puedas hacer vida normal y aquellos se hayan quedado en las vías del tren es difícil de gestionar".

Alejandro reconoce que, al menos a corto plazo, evitará el ferrocarril. Sin embargo, afirma que intentará volver a viajar en tren para superar el temor: "Hay que ser fuertes. Se me ha dado la oportunidad de seguir viviendo y hay que quitarse los miedos". Añade que el recuerdo del lugar será inevitable: "me acordaré del tramo, es un punto muy reconocible".

