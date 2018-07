Sara, madre, prisión, multa

Una joven de Valencia tendrá que ir prisión con su bebé de dos meses si un indulto no lo remedia. No pagó la multa de 1.400 euros con la que sustituyó una condena de cárcel. Asegura que su abogado le dijo que al ser insolvente no tendría consecuencias. Tenía pendiente una condena de cárcel desde cinco años por usar un DNI y unas trajeras que no eran suyas para comprar y revender unos teléfonos móviles.

Publicidad