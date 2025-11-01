Roban la campana de iglesia de Quintana de Pino, en Burgos

Quitana del Pino, un pueblo de Burgos, ha sufrido otro robo más en su iglesia. Se han llevado la última campana que quedaba en la ermita. En 2016 ya ocurrió, robaron la de la derecha, dejando la iglesia con una sola campana. Esta vez se han llevado la otra, la que se encuentra en la zona izquierda. “Ha ocurrido entre el domingo y el martes”, nos cuenta Laura, una de las vecinas de Quintana. Ellos se dieron cuenta el martes, cuando Mari, una de las residentes del pueblo, decidió ir de paseo. “Decidí ir de paseo y recorrer todo el pueblo. Cuando pasé por la iglesia miré hacia arriba y me di cuenta de que faltaba la campana y llamé para avisar”, nos cuenta Mari. Otra vecina se encontró con huellas en la zona el domingo, pero en ese momento no se fijó en si la campana continuaba ahí. De hecho, en un principio los vecinos pensaban que se trataba de una restauración de la campana.

La Guardia Civil continúa investigando el robo, aunque todavía los vecinos no han recibido noticias. En la iglesia, a aproximadamente 300 metros del pueblo, encontraron rastros en el césped como si hubiera arrastrado el objeto robado. “Para llevarse la campana han tenido que hacerlo con alguna grúa o vehículo de construcción porque es muy grande”, señala uno de los vecinos. Mientras ellos mismos han iniciado su propia investigación con la esperanza de recuperar su última campana. Lo han hecho mediante la difusión de fotografías genéricas y en las que se ven los detalles del objeto. “Hemos difundido fotos por si alguien ha visto alguna cosa”, señala Laura.

Por otro lado, piden a las instituciones una mayor protección y atención al entorno rural y su patrimonio. “Hemos pensado en hacer un crowfunding, pero o hace algo el arzobispado de Burgos o la diputación, pero nosotros somos un pueblo pequeño con pocos recursos”, afirma Laura. No solamente se quejan de los robos, sino de la dejadez de la zona. “Por aquí pasa una carretera nacional y para mucha gente. Hacen sus necesidades, dejan basura. Entendemos que paren, pero no la suciedad que dejan”, señala con indignación una de las vecinas.

