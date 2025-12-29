Roban la caja fuerte de un sorteo de una cesta valorada en 300.000 euros en Badajoz

La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación tras el robo de la caja fuerte que contenía dinero y boletos para el sorteo de 'El Camión de los Regalos', ocurrido en la madrugada de este lunes en el Complejo LEO de Monasterio, ubicado en Badajoz.

Este sorteo, que se realiza cada año con motivo de las fiestas navideñas, tiene como premio una cesta repleta de regalos valorados en más de 300.000 euros. Según han podido confirmar fuentes oficiales, el robo ha sido ejecutado por un grupo de individuos que cubrían sus rostros con pasamontañas. Los delincuentes accedieron a las instalaciones del complejo y se dirigieron directamente al camión, donde se encontraba una caja fuerte anclada al vehículo. A pesar de que el sistema de alarma de la zona se activó, los ladrones han logrado llevarse el objeto de gran peso, estimado en unos 500 kilos, y lo han metido en un coche.

Los artículos que contiene la cesta

El sorteo de 'El Camión de los Regalos', está previsto para el próximo 6 de enero, coincidiendo con la Lotería del Niño. Los boletos se venden a un precio de 7 euros cada uno, y son adquiridos por miles de personas que esperan ganar uno de las numerosas sorpresas que incluye el sorteo. Este año, la cesta de navidad es mejor que nunca, ya que los regalos superan los 300.000 euros, lo que ha generado una gran expectación entre los participantes.

Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneylandia y consolas.

"Sabíamos que este día tenía que llegar y ha sido hoy"

La cuenta de Instagram del sorteo ha publicado en su propio perfil un vídeo del robo explicando cómo ha sido: "Así nos han robado esta noche a las 3:12 de la madrugada. Una caja fuerte con papeles del sorteo y cosas importantes. Nada muy grave ni que nos impida seguir con nuestro sorteo. Sabíamos que este día tenía que llegar y ha sido hoy. Pero seguiremos trabajando duro, gracias a todos por apoyarnos año tras año".

Además del post de Instagram en la cuenta del sorteo, el organizador ha querido compartir una historia en la misma cuenta de Instagram, en la que se le ve visiblemente afectado, una hora después de los hechos. En sus declaraciones, ha explicado que había estado esperando durante varios años para poder realizar el sorteo, y lamenta que el incidente "haya afectado tanto a él como a los participantes". De acuerdo con sus palabras, las papeletas sustraídas han sido aproximadamente 2.000, y "serán eliminadas del sorteo", ya que se encuentran perfectamente localizadas. Esto, sin embargo, supone una pérdida económica importante, tanto para el organizador como para aquellos que podrían haberse visto afectados.

La Guardia Civil, que aún se encuentra en fase de investigación, no ha ofrecido detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre los avances en el caso. No obstante, se ha confirmado que el robo ha sido llevado a cabo con gran rapidez y precisión, ya que en el vídeo se puede observar como los delincuentes trasladaron la caja fuerte desde el camión, hasta el vehículo sin que nadie pudiera impedirlo.

