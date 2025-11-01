Las reuniones navideñas se adelantan en Vigo: "Ya hemos celebrado alguna cena de empresa en octubre"

Las luces todavía no brillan pero la Navidad ya ha llegado a los restaurantes de Vigo. En pleno arranque de noviembre, muchos locales tienen prácticamente completas sus reservas para cenas y comidas de empresa. Incluso algunos se adelantaron tanto que, este año, los primeros brindis navideños se escucharon en octubre.

"Ya empieza a sonar Mariah Carey", comenta entre risas Juanjo Figueroa, copropietario del restaurante Lume do Carozo y presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Casco Vello. "A primeros de noviembre ya hay cenas de Navidad. Desde hace un par de años se han adelantado mucho. Diciembre está saturado y muchos prefieren hacerlo en octubre o noviembre".

Figueroa explica que este cambio de costumbres ha beneficiado al sector: "Antes había un vacío entre el final del verano y la Navidad, pero ahora enlazamos una campaña con la otra. Para la hostelería es bueno". Y aunque el calendario se haya adelantado, el espíritu sigue siendo el mismo: "Hay quien no pone pegas a brindar antes de tiempo".

Según el hostelero, los clientes también han cambiado. "Antes las cenas eran más caóticas; ahora la gente se comporta mejor, prefiere menús más elaborados y no le importa gastar un poco más. La media ronda los 30 euros, pero hay quien paga 40 o 50 por una experiencia más completa".

En el restaurante La Carpintería, en Bouzas, Elena Garmendia confirma la tendencia: "Ya tenemos reservas cerradas para noviembre y diciembre. La gente teme quedarse sin sitio y prefiere adelantar las fechas. Además, desde la pandemia la gente quiere celebrarlo todo. Cuando se sale, se sale".

Garmendia subraya que, más allá del calendario, hay un cambio en la forma de celebrar. "Cada vez hay más comidas de empresa y menos cenas. Las comidas permiten alargar la sobremesa, disfrutar más y evitar excesos. La noche ya no es para todo el mundo". En su local, los menús navideños parten de 45 euros, con una propuesta de degustación de cinco platos. "La gente quiere saber lo que va a pagar, pero viene a disfrutar, no solo a comer. Buscan un rato agradable, buena cocina y una experiencia distinta".

Su socio y copropietario, Rafael Pérez, coincide: "La gente disfruta más del mediodía. Hay más tiempo para charlar, menos prisa, y también más calma. Y sí, los precios suben, claro, el producto está muy caro, sobre todo carnes y pescados salvajes. Pero hay que adaptarse. Al final, celebrar hay que celebrar".

Ya no se buscan menús de compromiso, sino experiencias compartidas. Y aunque las reservas anticipadas se deben, en parte, al miedo a quedarse sin sitio, también reflejan una nueva manera de entender la Navidad.

"A mí me choca un poco", comenta una joven en la Porta do Sol. "Para mí la Navidad empieza tras el puente de diciembre, no antes". Otra vecina, con bolsas de compras en la mano, se muestra más comprensiva: "Bueno, hay que celebrar. Si te juntas con los compañeros o los amigos, da igual que sea octubre o diciembre. Lo importante es reunirse".

Un empleado de oficina añade: "En las empresas, a veces no hablas con la gente en todo el año. Es importante quedar, charlar, conocerse fuera del trabajo. Si hay que hacerlo antes, pues se hace".

Debido a la alta demanda, algunos restaurantes de Vigo ya se preparan para la fiebre de las reservas. En La Carpintería, Garmendia nos cuenta que los grupos de más de ocho personas deberán abonar 10 euros por comensal al hacer la reserva. Si cancelan con menos de 48 horas de antelación, perderán ese importe.

