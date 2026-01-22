Rescatan a Boro, el perro que se había perdido tras el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Viajaba en el tren de la compañía Iryo, pero tras el accidente en el municipio cordobés de Adamuz, escapó. Ana, su dueña, se hacía eco de su desaparición. Se trataba de Boro, un canino de tamaño mediano, color marrón, con pelo blanco en el pecho, collar con placa azul identificativa, muy miedoso y aparentemente ileso, describía.

"Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo, después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana", contaba a 'El Mundo'. La dueña pidió evitar la difusión de bulos, al advertir del impacto emocional que generan las informaciones falsas.

Fue avistado por las inmediaciones de donde se produjo el siniestro, captándole las cámaras de seguridad de la zona. En ese momento, activaron un dispositivo especial de búsqueda. Junto a la dueña, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, buscaban a Boro, pero sin éxito.

En la tarde del miércoles fue visto por un guarda de campo bordeando la alambrada del lugar del accidente. Sin embargo no se dejó y escapó. Pero la buena noticia ha llegado este jueves, cuando el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía ha anunciado que el perro que había sido extraviado ha sido encontrado por un grupo de Bomberos Forestales.

"Ya para toda la vida", manifestaba Ana tras reencontrarse con el canino. La familia está muy agradecida de su aparición.

Su hermana en la UCI

La dueña del perro, Ana, es una de las heridas del accidente de tren en Adamuz. Al igual que su hermana Raquel, de 32 años, quien, en estado de gestación, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ella fue se lastimó al tratar de proteger al animal.

Ambas, junto al novio de Raquel y el perro, viajaban a Madrid depsués de pasar el fin de semana en Málaga debido al estado de salud de su abuela. Viajaban en el vagón 7, uno de los que descarriló.

Ana recuerda que "el tren comenzó a aumentar su velocidad, a moverse mucho y a inclinarse mientras chirriaba" y cree que el vehículo "quedó a medio camino de volcar". "De repente, todo se oscureció. Había gritos, sangre y escenas muy duras. Partes del tren quedaron dispersas entre nosotros", señala.

"Ella está embarazada y se golpeó tratando de proteger a nuestro perro. Si no puedo hacer nada por ella ahora, al menos quiero encontrarlo", explicaba Ana a 'El Mundo'.

