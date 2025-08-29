La repetición escolar bajo mínimos históricos: 1,1% en Primaria y 7% en la ESO

La tasa de repetición escolar en España sigue descendiendo y ha logrado alcanzar un mínimo histórico: un 1,1% en Primaria y un 7% en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según los datos recogidos en la última estadística del Ministerio de Educación que corresponden al curso 2022-2023. Sin embargo, varios de los expertos a los que se ha consultado han advertido de que a pesar de que este descenso es positivo, no se traducirá en un verdadero avance en la lucha contra el fracaso escolar si no se refuerza con medidas más estructurales.

Los datos han confirmado la tendencia de los últimos años en España: en el curso 2021-2022, la tasa de repetición alcanzaba un 2,1% en Primaria y un 7,6% en la ESO. Esta caída está directamente relacionada con los cambios que se han introducido con la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), que se aprobó en 2020, y que establecía la repetición como una medida excepcional. En la etapa de Primaria solo puede repetirse una vez, al final del ciclo, que sería en segundo, cuarto o sexto, mientras que en la ESO el límite por el momento está fijado en un máximo de dos repeticiones.

Especialistas valoran

El ex secretario de Estado de Educación y catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense, Álvaro Marchesi, valora positivamente este marco normativo, aunque insiste en que "No basta con bajar la repetición si al mismo tiempo no hay programas de apoyo a los alumnos y a los familiares para prevenir, ayudar y conseguir que se aprenda lo suficiente para terminar las etapas educativas con éxito" y señala que hacen falta más recursos "una clara reducción de alumnos por aula, más orientadores, docentes de refuerzo y recursos".

En esa misma línea, reclama incentivos para los profesores, mecanismos de evaluación supervisada y una reducción de la ratio en las aulas, "con una clase de 25 o 30 alumnos, haces lo que puedes". David Fernández, profesor de Secundaria en Barcelona, coincide en la dificultad que existe para ofrecer un seguimiento individualizado en las aulas actuales. "Yo el curso pasado daba 18 horas de clase y tenía el apoyo de un compañero una hora a la semana porque un alumno tenía necesidades educativas especiales y me podía echar una mano con otros, pero para el caso de los repetidores no hay nada similar", en su opinión la ratio condiciona que muchos alumnos avancen sin alcanzar los conocimientos necesarios para llegar a cuarto de la ESO, donde el sistema sí que realiza un filtro más claro.

Por su parte, Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva en la Universidad Autónoma de Madrid y colaboradora en diferentes reformas educativas, recuerda que el fracaso escolar no depende únicamente del alumno, "si le das más tiempo, pero no cambias cómo se enseña, va a seguir sin aprender". La catedrática defiende que la repetición no favorece que los estudiantes mantengan su grupo: "Reforzar de manera individualizada no hace que no haya desigualdades, porque siempre las habrá, pero es una cierta compensación que hace de las escuelas un mecanismo de función social más inclusivo".

Por lo que los especialistas coinciden en que la reducción de las cifras es un paso hacía delante, pero el verdadero reto está en proporcionar a los centros educativos medidas que garanticen un aprendizaje inclusivo y de calidad.

