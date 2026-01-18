El relato desde el interior del Iryo accidentado en Córdoba: "Esto es peor de lo que parecía"

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que ha dejado al menos 21 fallecidos y decenas de heridos, ha quedado también documentado a través del testimonio directo de una pasajera. Carmen, usuaria de la red social X bajo el nombre @eleanorinthesky, relató en primera persona lo vivido a bordo del tren Iryo que cubría el trayecto Córdoba-Madrid.

Según su relato, el siniestro se produjo apenas unos minutos después de la salida. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás", explicó. A continuación, describió cómo "se ha ido la luz" tras el descarrilamiento.

Imagen de la situación en el interior del tren. | @eleanorinthesky

Carmen viajaba en el vagón 5, uno de los menos afectados por el impacto. "Nosotros estamos en el vagón 5. Por suerte parece que todo el mundo está bien", señaló en su mensaje. Sin embargo, detalló que los pasajeros de los coches traseros fueron evacuados hacia zonas más seguras del tren: "Del coche 6 para atrás, los han mandado a los vagones delanteros, que no tienen daño".

La pasajera indicó que la evacuación se estaba realizando de forma progresiva. "Van a bajarnos ordenadamente", escribió, al tiempo que situaba el lugar del accidente: "Desde la ventana se ve un apeadero, creemos que Adamuz".

Con el paso de los minutos, el alcance real del accidente fue haciéndose más evidente para los pasajeros. "Los que vienen de detrás están diciendo que hay un fallecido", relató Carmen, antes de añadir una descripción más dura: "Y que el último vagón está tirado y destrozado entero".

La percepción inicial cambió rápidamente dentro del convoy. "Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche", afirmó en otro de sus mensajes.

El testimonio también destaca la rápida respuesta de los vecinos de la zona. "Hay voluntarios de Adamuz que van a llevar a la gente a la caseta municipal poco a poco", explicó la pasajera. Posteriormente, confirmó la llegada de transporte alternativo: "Están viniendo autobuses para llevarnos al pueblo. Ya ha salido el primero".

Familiares de pasajeros del Alvia acuden a la estación de Huelva

Familiares de los pasajeros del tren afectado, se han desplazado este domingo a la estación onubense en busca de información. La imposibilidad de contactar con sus allegados ha llevado a decenas de personas a acudir al recinto ferroviario, donde se han vivido momentos de gran tensión emocional.

Los familiares han llegado visiblemente afectados por la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos, a la espera de confirmaciones oficiales tras el grave accidente ferroviario.

Ante la situación, en la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica para asistir a los allegados de los viajeros. Hasta el lugar se han trasladado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico, con el objetivo de acompañar y prestar apoyo directo a las familias.

El Ayuntamiento ha trasladado públicamente su condolencia a través de las redes sociales. En su mensaje, el consistorio ha expresado su "más sentido pésame" y su cercanía a las familias de las víctimas del choque entre los trenes que realizaban los trayectos Huelva-Madrid y Málaga-Madrid. En la misma comunicación, añadió: "Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas".

