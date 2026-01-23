Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente Adamuz

El recorrido judicial que se abre tras el accidente de Adamuz

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el proceso está dando sus primeros pasos para afrontar la investigación.

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se enfrentan a un largo y complejo camino judicial por el elevado número de afectados y de heridos. El Juzgado de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba), al que se le archiva la causa, ha contabilizado alrededor de una decena de denuncias y al menos siete personaciones relacionadas con el siniestro.

El Sindicato de Maquinistas ha anunciado que se ha personado como acusación popular. A su vez, las dos juezas a cargo de la investigación de Adamuz, respaldadas por la Fiscalía, han decidido no declarar secreta la causa, como pedía la Guardia Civil.

El proceso es muy incipiente. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el proceso está dando sus primeros pasos para afrontar la investigación. El juzgado ha pedido refuerzos al TSJ andaluz para investigar el accidente.

En los próximos días las juezas tendrá que analizar todas las pruebas que la Guardia Civil ha aportado a la causa. Analizará también el informe preliminar que la Comisión de Investigación de Accidentes (CIAF) y el análisis de las dos cajas negras: tanto del Iryo como del Alvia.

En las próximas semanas veremos cómo la responsable de la investigación tendrá que empezar a tomar declaración a testigos, peritos, técnicos y responsables de todas las empresas implicadas en el accidente. En paralelo, tendrá que decidir qué acusaciones se personan y, en concreto, si la acusación popular se aglutina bajo el paraguas de un único organismo o si se pueden personar diversas acusaciones populares.

Una vez que las juezas tenga la investigación cerrada, será el momento de hacer una calificación y tendrá que decidir si hay un hecho delictivo que puede ir por la vía de lo civil o de lo penal.

Una "batalla dura"

Espejo Público entrevistó a Manuel Alonso, abogado de las familias del Alvia que descarriló en Angrois, Santiago de Compostela. El letrado mandó un mensaje de tranquilidad a las víctimas del accidente de tren de Adamuz: "Los pasajeros deben estar tranquilos porque hay un primer seguro que es el SOV, que va a cubrir unos primeros gastos, las lesiones que han tenido y los fallecimientos".

Sin embargo, el abogado prevé una contienda legal "mucho más dura" en Córdoba como consecuencia de que "tienen que tener muy claro las víctimas quién es quién". Con esto hace referencia a que "tienen que tener muy claros los intereses de todos y cada uno de los que están en ese procedimiento".

"En España es muy difícil encontrar gente independiente. Es decir, gente que no haya estado en algún momento de su vida profesional, o bien en Adif, o bien en Renfe", sentenció el letrado.

