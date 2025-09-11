Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Récord de solidaridad: la Policía Nacional entrega a la ACEM los más de 31.000 euros recaudados en la Ruta 091 de Santiago

La recaudación permitirá a la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple contratar un profesional sanitario durante un año. Más de 1.300 corredores participaron en la carrera solidaria celebrada en junio.

El acto de entrega de el cheque de la Policía NacionalAntena 3 Galicia

Carmen Chao
Publicado:

La Comisaría de la Policía Nacional de Santiago entregó este martes un cheque por valor de 31.371,86 euros a la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM), recaudación íntegra de la carrera solidaria Ruta 091 celebrada el pasado 21 de junio en la capital gallega.

La prueba, que contó con la participación de más de 1.300 corredores y tuvo su salida y meta en la Praza do Obradoiro, se convirtió en la edición con mayor recaudación de toda España en 2025 dentro del circuito Ruta 091 que organiza la Policía Nacional en distintas ciudades del país.

El presidente de ACEM, Marcos Moure, agradeció la donación y explicó que permitirá contratar durante un año a un logopeda o fisioterapeuta, fundamental para la atención de los alrededor de 50 usuarios diarios del centro.

En declaraciones realizadas a nuestro compañero de Onda Cero Santiago, el periodista Ramón Castro, que también actuó como speaker oficial de la carrera, Moure reconoció que "es la primera vez que me emociono en 30 años en la asociación" y aseguró que “este día pasará a la historia de ACEM".

"Normalmente a estas alturas del año estamos preocupados por si llegamos a diciembre. Este año, gracias a la Policía Nacional, no tendremos ese problema", declaró.

La comisaria jefe de Santiago, Nuria Palacios, abrió el acto destacando el trabajo de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la organización y agradeciendo la colaboración de instituciones, empresas, voluntarios y ciudadanía. También agradeció el compromiso del padrino del evento, el presentador Roberto Vilar, y del speaker Ramón Castro, cuya participación, dijo, ayudó a visibilizar aún más la causa.

Vilar aprovechó su intervención para reclamar más recursos para la atención directa a quienes padecen enfermedades como la esclerosis múltiple: "Necesitan investigación, pero también apoyo en el día a día. No todo el mundo puede acceder a un fisioterapeuta o a un psicólogo".

La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, también participó en el acto y reconoció la labor de ACEM en sus 30 años de trayectoria, así como la importancia de iniciativas como la Ruta 091 para dar visibilidad a las enfermedades neurodegenerativas y promover la conciencia social.

Desde la Mutualidad de la Policía (Mupol), entidad patrocinadora, su representante Beatriz Rueda recordó que la esclerosis múltiple "es una enfermedad dura, a menudo invisible y poco conocida", y subrayó el compromiso de seguir colaborando con entidades como ACEM.

El cierre del acto corrió a cargo del comisario jefe provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, quien destacó que la Ruta 091 ha demostrado el papel social que también cumple la Policía Nacional. "Una carrera deportiva puede ser también un acto de compromiso colectivo. Esta iniciativa nos ayuda a seguir ganándonos la confianza de la sociedad", concluyó.

