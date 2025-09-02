El rascacielos residencial más alto de Europa se construirá en Benidorm: guardería, spa y un observatorio estelar

Benidorm es la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo, solo por detrás de Nueva York. Este lugar turístico es uno de los más populares entre la gente que nos visita desde otros países y los propios españoles, que eligen esta ciudad bañada por el Mediterráneo como su destino de vacaciones.

La ciudad pronto redefinirá su skyline. A los altos edificios se va a sumar uno nuevo que destacará por encima de todos. Se trata de una nueva torre de 230 metros, que coronará su cielo. Tendrá 64 plantas y contará con 260 viviendas. Se construirá en la playa de Poniente, con una inversión de casi 28 millones de euros. Se prevé que esté listo para entrar a vivir en el año 2028.

José de la Peña, socio de Bakpak Architects dice que es un "programa único de viviendas, con un proceso de investigación y creativo muy elevado, y tecnología muy avanzada". Borja Navarro, también socio de la empresa, nos cuenta las facilidades que va a tener este edificio residencial: "zona de guardería, para cine, determinadas plantas tendrán spa, gimnasio, y un gran mirador con rooftop y observatorio estelar". Es, sin duda, una gran apuesta por la arquitectura que contará con unas instalaciones únicas, con zonas verdes y todo lo necesario para vivir, además de las mejores vistas.

Benidorm era una ciudad pequeña, tradicionalmente pesquera, que ha vivido una enorme transformación, una expansión turística increíble. Cuenta con casi 75.000 personas empadronadas, pero esta cifra de habitantes se multiplica por cinco debido al turismo.

Este lugar tiene un secreto: está construido a lo alto, y no a lo ancho. Los grandes edificios permiten acomodar a un mayor número de personas sin tener que expandir el territorio costero. Benidorm, conocido por sus rascacielos, pronto contará con el residencial más alto de Europa.

En términos generales, será el cuarto más alto de España, donde reinan los rascacielos del complejo Cuatro Torres Business Área, en Madrid. Ahí se encuentra la Torre de Cristal, con 249 metros, el más alto de nuestro país.

